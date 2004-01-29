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«Шахтер» нацелился на полузащитника «Коринтианса»

«Шахтер» нацелился на полузащитника «Коринтианса»Чемпион Украины «Шахтер» ведет переговоры с «Коринтиансом» по трансферу 20-летнего центрального полузащитника Майкона.

По информации «UOL Esporte», за Майкона «Шахтер» готов выложить 6 миллионов евро. Это предложение не устраивает «Коринтианс» - клуб, владеющий 80-ю процентами прав на футболиста, хочет выручить за него как минимум 8-9 миллионов в европейской валюте.

Конкуренцию «Шахтеру» в борьбе за Майкона составляет «Наполи», однако у бразильца нет гражданства Европейского Союза, что серьезно затрудняет его переезд в Италию.

В лице Майкона «Шахтер» видит замену для Фреда, который летом 2018 года за рекордную сумму в истории клуба может перебраться в «Манчестер Сити».

К 20 годам Майкон отыграл в бразильской Серии А 49 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативных передачи. В составе сборной Бразилии U-20 на счету потенциального новичка «Шахтера» восемь матчей и один забитый гол.

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Портал «Трансфермаркет» оценивает Майкона в 5 миллионов евро, а его контракт с «Коринтиансом» рассчитан до 31 декабря 2021 года.
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 Теги: Шахтер, Коринтианс, трансфер

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Сегодня, 11:37 » Автор: Иван Мартынов
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