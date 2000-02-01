НБА: «Кливленд» дожал «Майами», «Бостон» разбил «Нью-Йорк»

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«Кливленд» третьим после «Бостона» и «Торонто» преодолел рубеж в 30 побед за сезон. В домашнем матче против «Майами» «Кавальерс» вышли победителями из напряженной концовки. У гостей был шанс перевести игру в овертайм, но взявший на себя ответственность за победный бросок ДжеймсДжонсон не справился с защитой ЛеБрона Джеймса.: ЛеБрон Джеймс (24+11 подборов+5 передач).У «Бостона» не возникло проблем в домашнем матче с «Нью-Йорком», причем «Селтикс» играли без травмированного Кайри Ирвинга. До большого перерыва «Никс» продержались, но во второй половине матча окончательно увязли в обороне хозяев.: Терри Розье (17+11 подборов+10 передач).Главным героем дня стал защитник «Портленда» Си Джей Макколум, набравший 50 очков в домашнем матче с «Чикаго». В первой четверти Макколум отгрузил в кольцо «Буллз» рекордные в истории «Портленда» 28 очков. Попутно Макколум повторил рекорд Клэя Томпсона, набрав 50 очков, не проведя на площадке более 30 минут.Орландо – Лейкерс 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24)Индиана – Мемфис 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26)Бруклин – Филадельфия 116:108 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20)Кливленд – Майами 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17)Атланта – Шарлотт 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26)Бостон – Нью-Йорк 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8)Портленд – Чикаго 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33)Финикс – Даллас 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27)