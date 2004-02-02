Раздел: Спорт
«Рома» объявила состав на матчи Лиги Чемпионов против «Шахтера»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо определился с игроками, на которых рассчитывает в плей-офф Лиги Чемпионов.
Во время зимнего трансферного окна «Рома» могла расстаться с ключевыми игроками – лучшего бомбардира команды Эдина Джеко активно сватали в «Челси», Раджа Наингголан мог переехать в Китай, а предложение по Стефану Эль-Шаарави делала «Севилья».
В итоге «Рома» рассталась только с защитником Эмерсоном, которого подписал «Челси». Новичков, заявленных на плей-офф Лиги Чемпионов, у «Волков» нет.
Заявка «Ромы» на плей-офф Лиги Чемпионов:
Вратари: Алиссон Бекер, Лукаш Скорупски;
Защитники: Бруно Перес, Федерико Фасио, Рик Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;
Полузащитники: Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Максим Гоналон, Раджа Наингголан, Лоренцо Пеллегрини, Жерсон, Кевин Строотман;
Форварды: Грегуар Дефрель, Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави, Диего Перотти, Патрик Шик, Дженгиз Ундер.
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Матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Шахтером» состоятся 21 февраля (Харьков) и 13 марта (Рим).
Во время зимнего трансферного окна «Рома» могла расстаться с ключевыми игроками – лучшего бомбардира команды Эдина Джеко активно сватали в «Челси», Раджа Наингголан мог переехать в Китай, а предложение по Стефану Эль-Шаарави делала «Севилья».
В итоге «Рома» рассталась только с защитником Эмерсоном, которого подписал «Челси». Новичков, заявленных на плей-офф Лиги Чемпионов, у «Волков» нет.
Заявка «Ромы» на плей-офф Лиги Чемпионов:
Вратари: Алиссон Бекер, Лукаш Скорупски;
Защитники: Бруно Перес, Федерико Фасио, Рик Карсдорп, Александар Коларов, Костас Манолас, Жуан Жезус;
Полузащитники: Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Максим Гоналон, Раджа Наингголан, Лоренцо Пеллегрини, Жерсон, Кевин Строотман;
Форварды: Грегуар Дефрель, Эдин Джеко, Стефан Эль-Шаарави, Диего Перотти, Патрик Шик, Дженгиз Ундер.
Читайте также: «Рома» объявила об отставке главного тренера
Матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Шахтером» состоятся 21 февраля (Харьков) и 13 марта (Рим).
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