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Раздел: Спорт  
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Сборная Украины по футзалу отыгралась с 0:2 и вышла в четвертьфинал Евро-2018

Сборная Украины по футзалу отыгралась с 0:2 и вышла в четвертьфинал Евро-2018 Команда Александра Косенко проявила характер в матче с Румынией и досрочно пробилась в плей-офф чемпионата Европы.

С первых секунд у ворот сборной Украины начали возникать опасные моменты. Пока номинальные гости входили в игру, румыны быстро организовали две результативных атаки – Савио пробил Иваняка мощным ударом со средней дистанции, а Игнат отправил мяч в пустые ворота после контратаки.

Ближе к середине первого тайма украинцы набрали обороты и стали регулярно тревожить оборону соперника. Когда казалось, что на перерыв команда уйдет при счете 0:2, Тарас Королишин идеальным ударом в ближний угол сократил отставание в счете. Тут же Владимир Разуванов едва ли не сравнял счет – мяч после контакта с защитником румынов прошел выше перекладины.

Сравнять счет Украине удалось на 28-й минуте – Александр Педяш после рикошета заставил голкипера Румынии во второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот.

В концовке матча румыны бросились в атаку и потеряли последний шанс на выход в плей-офф – Петр Шотурма после перехвата отправил мяч в незащищенные ворота.

Румыния — Украина 2:3
Голы: Савио¸5, Игнат, 11 — Королышин, 20, Педяш, 28, Шотурма, 40

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В воскресенье, 4 февраля, в 19:00 по киевскому времени сборная Украины поспорит с Португалией за победу в группе С. Вероятным соперником «сине-желтых» в четвертьфинале Евро-2018 станет Азербайджан или Испания.

Турнирная таблица: Португалия, Украина – 3, Румыния – 0.
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 Теги: футзал, сборная Украины, Евро-2018

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Сегодня, 00:01 » Автор: Иван Мартынов
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