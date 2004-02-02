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НХЛ: «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Вегас» уступил «Миннесоте»

НХЛ: «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», «Вегас» уступил «Миннесоте»За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

В центральном матче дня «Питтсбург» в решающем периоде добил «Вашингтон». Александр Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу, но у хозяев нашлись свои лидеры – Евгений Малкин и Фил Кессел забросили по две шайбы, а россиянин к двум результативным бросками добавил два ассиста и стал первой звездой субботы.

«Вегас» неожиданно на выезде без шансов проиграл «Миннесоте». «Дикари» к середине матча повели 3:0 и без проблем сохранили добытое преимущество. Главным героем матча стал Юнас Бродин – швед в восьмой раз в карьере набрал за матч больше одного очка (0+3).

«Сан-Хосе» в выездном матче с «Коламбусом» прервал серию из четырех поражений. Голкипер гостей Мартин Джонс совершил 28 эйсов, а шайбы Логана Кутюра и Кевина Лабанка в большинстве принесли «Шаркс» 27-ю победу в сезоне.

«Детройт» порадовал своих фанатов уверенной победой в логове «Каролины». Даррен Хелм набрал три очка (1+2) и стал первой звездой матча, а голкипер Петр Мразек 36 раз спас свою команду.

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Результаты матчей дня:

Питтсбург — Вашингтон 7:4 (2:1, 1:2, 4:1)

Каролина — Детройт 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Коламбус — Сан-Хосе 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Миннесота — Вегас 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
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 Теги: НХЛ, Питтсбург, Вашингтон

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Сегодня, 11:55 » Автор: Иван Мартынов
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