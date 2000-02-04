НХЛ: победы «Тампы» и «Нэшвилла», осечка «Питтсбурга»

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«Тампа-Бэй» на выезде справилась с «Виннипегом», занимающим второе место на Западе. Никита Кучеров отдал два результативных передачи, а голкипер «Молний» Андрей Василевский совершил 31 сэйв, включая 15 спасений в решающем периоде, когда «Джетс» попытались отыграться со счета 0:3.Финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл» на домашнем льду уверенно разобрался с «Рейнджерс». Виктор Арвидссон и Пи Кей Саббен набрали по два очка (1+1), а Кевин Фиала оформил дубль и набрал 33-е очко (15+18) в 49 матчах.«Питтсбург» на выезде не справился с агрессией «Нью-Джерси». Чемпион НХЛ за 60 минут нанес по воротам хозяев всего 16 бросков. Главным героем матча стал Трэвис Зэйджак (2+1), набравший 10-е очко в сезоне (7+3).Единственная шайба Карла Гуннарссона привела «Сент-Луис» к выездной победе над «Баффало». Первой звездой матча стал голкипер «Блюз» Картер Хаттон, оформивший 11-й шатаут в карьере.Виннипег — Колорадо 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)Бостон — Торонто 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)Баффало — Сент-Луис 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)Флорида — Детройт 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)Нью-Джерси — Питтсбург 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)Айлендерс — Коламбус 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)Нэшвилл — Рейнджерс 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)Даллас — Миннесота 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)Ванкувер — Тампа-Бэй 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)Калгари — Чикаго 4:3 (в овертайме) (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)Лос-Анджелес — Аризона 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)Монреаль — Анахайм 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)Филадельфия — Оттава 3:4 (по буллитам) (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)