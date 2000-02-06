АПЛ: осечка «Ман Сити», ничья «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», кризис «Челси»

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«Манчестер Сити» на выезде упустил победу над «Бернли». Антигероем матча стал Рахим Стерлинг, который при счете 1:0 в пользу «Горожан» в концовке матча из идеальной позиции не попал в пустые ворота. Вскоре «Бернли» сравнял счет. Украинец Александр Зинченко в матче участия не принимал.Центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился судейским скандалом. Главный рефери Джонатан Мосс в концовке поединка поставил два спорных пенальти в ворота мерсисайдцев. Первую попытку Харри Кейн не реализовал, но во второй раз не промахнулся, забив 100-й мяч в Премьер-лиге.«Челси» после домашних 0:3 на выезде разгромно уступил «Уотфорду». «Аристократы» уже в первом тайме остались в меньшинстве и не смогли избежать второго поражения подряд. Отставка Антонио Конте приближается…Ливерпуль – Тоттенхэм 2:2Голы: Салах, 3, 90+1 – Ваньяма, 80, Кейн, 90+5 (с пенальти)— Эвертон 5:1Голы: Рэмси, 6, 19, 74, Косельни, 14, Обамеянг, 37 — Калверт-Льюин, 64Вест Бромвич –2:3Голы: Хегази, 4, Рондон, 72 – Лемина, 40, Стивенс, 43, Уорд-Проуз, 55– Вест Хэм 3:1Голы: Мюррей, 8, Искьердо, 59, Гросс, 75 – Эрнандес, 30Лестер – Суонси 1:1Голы: Варди, 17 – Фернандес, 53– Сток Сити 2:1Голы: Муссе, 79 – Шакири, 5, Кинг, 70— Хаддерсфилд 2:0Голы: Лукаку, 55, Санчес, 68Бернли – Ман Сити 1:1Гол: Гудмундссон, 82 — Данило, 22Кристал Пэлас – Ньюкасл 1:1Голы: Миливоевич, 55 (с пенальти) – Диаме, 22– Челси 4:1Голы: Дини, 42 (с пенальти), Янмат, 84, Деулофеу, 88, Перейра, 90+1 – Азар, 8222 – Харри Кейн (Тоттенхэм)20 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)17 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)14 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)12 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)