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АПЛ: осечка «Ман Сити», ничья «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», кризис «Челси»
Вашему вниманию результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Манчестер Сити» на выезде упустил победу над «Бернли». Антигероем матча стал Рахим Стерлинг, который при счете 1:0 в пользу «Горожан» в концовке матча из идеальной позиции не попал в пустые ворота. Вскоре «Бернли» сравнял счет. Украинец Александр Зинченко в матче участия не принимал.
Центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился судейским скандалом. Главный рефери Джонатан Мосс в концовке поединка поставил два спорных пенальти в ворота мерсисайдцев. Первую попытку Харри Кейн не реализовал, но во второй раз не промахнулся, забив 100-й мяч в Премьер-лиге.
«Челси» после домашних 0:3 на выезде разгромно уступил «Уотфорду». «Аристократы» уже в первом тайме остались в меньшинстве и не смогли избежать второго поражения подряд. Отставка Антонио Конте приближается…
Результаты матчей 26-го тура:
Ливерпуль – Тоттенхэм 2:2
Голы: Салах, 3, 90+1 – Ваньяма, 80, Кейн, 90+5 (с пенальти)
Арсенал — Эвертон 5:1
Голы: Рэмси, 6, 19, 74, Косельни, 14, Обамеянг, 37 — Калверт-Льюин, 64
Вест Бромвич – Саутгемптон 2:3
Голы: Хегази, 4, Рондон, 72 – Лемина, 40, Стивенс, 43, Уорд-Проуз, 55
Брайтон – Вест Хэм 3:1
Голы: Мюррей, 8, Искьердо, 59, Гросс, 75 – Эрнандес, 30
Лестер – Суонси 1:1
Голы: Варди, 17 – Фернандес, 53
Борнмут – Сток Сити 2:1
Голы: Муссе, 79 – Шакири, 5, Кинг, 70
Манчестер Юнайтед — Хаддерсфилд 2:0
Голы: Лукаку, 55, Санчес, 68
Бернли – Ман Сити 1:1
Гол: Гудмундссон, 82 — Данило, 22
Кристал Пэлас – Ньюкасл 1:1
Голы: Миливоевич, 55 (с пенальти) – Диаме, 22
Уотфорд – Челси 4:1
Голы: Дини, 42 (с пенальти), Янмат, 84, Деулофеу, 88, Перейра, 90+1 – Азар, 82
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
22 – Харри Кейн (Тоттенхэм)
20 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
17 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
14 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
12 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
«Манчестер Сити» на выезде упустил победу над «Бернли». Антигероем матча стал Рахим Стерлинг, который при счете 1:0 в пользу «Горожан» в концовке матча из идеальной позиции не попал в пустые ворота. Вскоре «Бернли» сравнял счет. Украинец Александр Зинченко в матче участия не принимал.
Центральный матч тура между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» завершился судейским скандалом. Главный рефери Джонатан Мосс в концовке поединка поставил два спорных пенальти в ворота мерсисайдцев. Первую попытку Харри Кейн не реализовал, но во второй раз не промахнулся, забив 100-й мяч в Премьер-лиге.
«Челси» после домашних 0:3 на выезде разгромно уступил «Уотфорду». «Аристократы» уже в первом тайме остались в меньшинстве и не смогли избежать второго поражения подряд. Отставка Антонио Конте приближается…
Результаты матчей 26-го тура:
Ливерпуль – Тоттенхэм 2:2
Голы: Салах, 3, 90+1 – Ваньяма, 80, Кейн, 90+5 (с пенальти)
Арсенал — Эвертон 5:1
Голы: Рэмси, 6, 19, 74, Косельни, 14, Обамеянг, 37 — Калверт-Льюин, 64
Вест Бромвич – Саутгемптон 2:3
Голы: Хегази, 4, Рондон, 72 – Лемина, 40, Стивенс, 43, Уорд-Проуз, 55
Брайтон – Вест Хэм 3:1
Голы: Мюррей, 8, Искьердо, 59, Гросс, 75 – Эрнандес, 30
Лестер – Суонси 1:1
Голы: Варди, 17 – Фернандес, 53
Борнмут – Сток Сити 2:1
Голы: Муссе, 79 – Шакири, 5, Кинг, 70
Манчестер Юнайтед — Хаддерсфилд 2:0
Голы: Лукаку, 55, Санчес, 68
Бернли – Ман Сити 1:1
Гол: Гудмундссон, 82 — Данило, 22
Кристал Пэлас – Ньюкасл 1:1
Голы: Миливоевич, 55 (с пенальти) – Диаме, 22
Уотфорд – Челси 4:1
Голы: Дини, 42 (с пенальти), Янмат, 84, Деулофеу, 88, Перейра, 90+1 – Азар, 82
Турнирная таблица:
Читайте также: Бундеслига: «Бавария» оторвалась от преследователей на 18 очков
Лучшие бомбардиры:
22 – Харри Кейн (Тоттенхэм)
20 – Мохаммед Салах (Ливерпуль)
17 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
14 – Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
12 – Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед)
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