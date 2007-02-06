НБА: «Юта» и «Детройт» продлевают победные серии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Юта» в выездном матче с «Нью-Орлеаном» одержала шестую победу подряд и продолжила свой путь к возвращению в зону плей-офф. Пять игроков «Джаз» набрали как минимум по 18 очков, а Рики Рубио (20+11 передач) и Руди Гобер (19+10 подборов) оформили по дабл-даблу.: Родни Худ (30 очков).Приход в «Детройт» Блэйка Гриффина помог «Пистонс» обрести второе дыхание. На домашней арене команда Стэна Ван Ганди уверенно разобралась с «Портлендом» и настигла «Филадельфию» в борьбе за восьмую строку на Востоке. Игрой «Детройта» заправляли бигмены – Блэйк Гриффин и Андре Драммонд на двоих набрали 38 очков, собрали 26 подборов и раздали 11 передач.Андре Драммонд (17+17 подборов+5 передач).«Денвер» после большого перерыва дожал «Шарлотт» и продлил свою успешную серию до трех поединков. Шесть игроков «Наггетс» набрали как минимум по 10 очков, а Никола Йокич оформил впечатляющий дабл-дабл (15+16 подборов+7 передач).: Гэри Харрис (27 очков).Индиана – Вашингтон 102:111 (23:28, 26:30, 25:28, 28:25)Детройт – Портленд 111:91 (22:20, 27:23, 30:24, 32:24)Майами – Орландо 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)Нью-Орлеан – Юта 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)Денвер – Шарлотт 121:104 (36:25, 27:37, 34:22, 24:20)Сакраменто – Чикаго 104:98 (9:28, 32:27, 36:24, 27:19)Клипперс – Даллас 104:101 (32:28, 26:27, 20:27, 26:19)