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Португалия и Испания сыграют в финале Евро-2018 по футзалу

Португалия и Испания сыграют в финале Евро-2018 по футзалуВ Словении на чемпионате Европы по футзалу сыграны матчи 1/2 финала.

Первый полуфинальный матч между Россией и Португалией завершился судейским скандалом. На последней минуте при счете 2:1 вратарь португальцев Андре Соуза сыграл руками за пределами своей штрафной, но рефери матча проигнорировал нарушение правил и предоставил Бруну Коэльо шанс забить в пустые ворота. Россия усилиями Эдера Лимы отквитала один мяч, но не более того.

Россия - Португалия 2:3
Голы: Эдер Лима 4, Эдер Лима 40 - Андре Коэльо 31, Андре Коэльо 36, Бруну Коэльо 40

Действующий чемпион Европы Испания только в серии пенальти дожала казахов. По ходу полуфинала обидчики сборной Украины уступали 0:1 и 2:3, но каждый раз находились в себе силы восстановить равновесие. В овертайме уже Казахстан ушел от поражения, однако в серии пенальти единственная осечка стоила подопечным Какау места в финале.

Казахстан - Испания 5:5 (1:3 по пенальти)
Голы: Тайнан 8, Игита 25, Таку 25, Дуглас 39, Жаманкулов 48 - Есенаманов 16 (автогол), Тольра 19, Хоселито 29, Пола 34, Мигелин 43

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Финал чемпионата Европы по футзалу и матч за третье место состоятся в субботу, 10 февраля.
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 Теги: Евро-2018, футзал, Испания

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Сегодня, 01:09 » Автор: Иван Мартынов
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