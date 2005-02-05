Украинцы в Пхенчхане: день первый

Расписание медальных дисциплин первого дня Олимпиады-2018:

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Главным событием первого медального дня Олимпиады-2018 станет спринтерская гонка по биатлону у женщин. Тренерский штаб сборной Украины решил выставить на гонку сестер Семеренко, Юлию Джиму и Анастасию Меркушину.Вита Семеренко в Пхенчхане попробует повторить свой успех четырехлетней давности на Олимпиаде в Сочи, когда украинка в спринте проиграла только Анастасии Кузьминой. Хорошие шансы как минимум на топ-15 у Юлии Джимы и Вали Семеренко, побороться за высокие места способна и Анастасия Меркушина, которой The Associated Press в спринте смело пророчит бронзу.Главными фаворитами первого медального события в биатлоне считаются Лаура Дальмайер (Германия), Дарья Домрачева (Беларусь), Анастасия Кузьмина (Словакия) и Кайса Макарайнен (Финляндия).В лыжном скиатлоне Марина Анцибор и Татьяна Антипенко попробуют зацепиться за места в топ-30. На большее украинкам, увы, рассчитывать не приходится. Основным претендентом на золото в этой дисциплине считается шестикратная олимпийская чемпионка Мартин Бьорген (Норвегия).Также в субботу на Олимпиаде выступят два представителя Украины в санном спорте – в индивидуальных заездах Антон Дукач и Андрей Мандзий. Попадание в топ-20 для украинцев будет большим успехом.. Женщины. Спринт: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина (начало соревнований – в 13:15 по киевскому времени).. Женщины. Скиатлон (7,5+7,5 км). Марина Анцибор, Татьяна Антипенко (начало соревнований – в 9:15).. Мужчины, 1500 метров (начало соревнований – в 12:00).. Мужчины, малый трамплин (начало соревнований – в 14:30).. Женщины, 3000 м (начало соревнований – в 13:00).В прямом эфире все главные событие первого дня Олимпийских игр в Пхенчхане покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1» и «Евроспорт 2».