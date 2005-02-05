» » Украинцы в Пхенчхане: день первый
Раздел: Спорт  
0

Украинцы в Пхенчхане: день первый

Украинцы в Пхенчхане: день первыйHronika.info анонсирует стартовый день 23-х зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Главным событием первого медального дня Олимпиады-2018 станет спринтерская гонка по биатлону у женщин. Тренерский штаб сборной Украины решил выставить на гонку сестер Семеренко, Юлию Джиму и Анастасию Меркушину.

Вита Семеренко в Пхенчхане попробует повторить свой успех четырехлетней давности на Олимпиаде в Сочи, когда украинка в спринте проиграла только Анастасии Кузьминой. Хорошие шансы как минимум на топ-15 у Юлии Джимы и Вали Семеренко, побороться за высокие места способна и Анастасия Меркушина, которой The Associated Press в спринте смело пророчит бронзу.

Главными фаворитами первого медального события в биатлоне считаются Лаура Дальмайер (Германия), Дарья Домрачева (Беларусь), Анастасия Кузьмина (Словакия) и Кайса Макарайнен (Финляндия).

В лыжном скиатлоне Марина Анцибор и Татьяна Антипенко попробуют зацепиться за места в топ-30. На большее украинкам, увы, рассчитывать не приходится. Основным претендентом на золото в этой дисциплине считается шестикратная олимпийская чемпионка Мартин Бьорген (Норвегия).

Также в субботу на Олимпиаде выступят два представителя Украины в санном спорте – в индивидуальных заездах Антон Дукач и Андрей Мандзий. Попадание в топ-20 для украинцев будет большим успехом.

Расписание медальных дисциплин первого дня Олимпиады-2018:

Биатлон. Женщины. Спринт: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина (начало соревнований – в 13:15 по киевскому времени).

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон (7,5+7,5 км). Марина Анцибор, Татьяна Антипенко (начало соревнований – в 9:15).

Шорт-трек. Мужчины, 1500 метров (начало соревнований – в 12:00).

Прыжки с трамплина. Мужчины, малый трамплин (начало соревнований – в 14:30).

Конькобежный спорт. Женщины, 3000 м (начало соревнований – в 13:00).

Читайте также: Германии пророчат победу в медальном зачете Олимпиады-2018

В прямом эфире все главные событие первого дня Олимпийских игр в Пхенчхане покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспорт 1» и «Евроспорт 2».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Олимпийские игры-2018, Украина в Пхенчхане, спорт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:31 » Автор: Иван Мартынов
     302
     0

Похожие новости по теме

В Пхенчхане стартовали 23-е зимние Олимпийские игры В Пхенчхане стартовали 23-е зимние Олимпийские игры

С 9 по 25 февраля внимание всего спортивного мира будет сконцентрировано на Пхенчхан (Южная Корея), где пройдет зимняя Олимпиада.

Германии пророчат победу в медальном зачете Олимпиады-2018 Германии пророчат победу в медальном зачете Олимпиады-2018

Американская компания «Gracenote» представила заключительную версию прогнозируемого медального зачета зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

33 спортсмена представят Украину на Олимпиаде в Пхенчхане 33 спортсмена представят Украину на Олимпиаде в Пхенчхане

Национальный олимпийский комитет Украины объявил имена спортсменов, получивших право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Анси Вита Семеренко завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Анси

Украинская биатлонистка Вита Семеренко заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси.

Биатлон. Кузьмина выиграла преследование в Хохфильцене, Джима в топ-6 Биатлон. Кузьмина выиграла преследование в Хохфильцене, Джима в топ-6

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина на этапе Кубка мира в Хохфильцене одержала восьмую победу в карьере.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх