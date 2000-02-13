Примера: «Барселона» не обыграла «Хетафе» и подпустила «Атлетико»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Барселона» за 90 минут в домашнем матче так и не смогла вскрыть оборону «Хетафе». Каталонцы привычно много контролировали мяч, но создали всего несколько голевых моментов.Второй подряд осечкой «Барселоны» воспользовался «Атлетико» - «Матрасники» в фирменном стиле «засушили» «Малагу» и сократили отставание от лидера до семи очков.«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» отгрузил пять мячей в ворота «Реал Сосьедада», а Криштиану Роналду оформил хет-трик и включился в бомбардирскую гонку.Депортиво –0:1Гол: Морон, 54- Леванте 3:1Голы: Мина, 17, Вьетто, 65, Парехо, 89 (с пенальти) — Постиго, 18Сельта – Эспаньол 2:2Голы: Макси Гомес, 32, 80 — Баптистао, 10, Морено, 87Барселона - Хетафе 0:0— Жирона 1:0Гол: Сарабия, 46— Реал Сосьедад 5:2Голы: Васкес, 1, Роналду, 27, 37, 80, Кроос, 34 — Баутиста, 74, Ильярраменди, 83Малага —0:1Гол: Гризманн, 1Вильярреал –1:2Голы: Бакка, 77 – Родриго Эли, 39, Ибаи Гомес, 71Атлетик — Лас-Пальмас 0:0Леганес –0:1Гол: Рамис, 90+420 – Лионель Месси (Барселона)16 – Луис Суарес (Барселона)15 – Яго Аспас (Сельта)12 – Кристиан Стуани (Жирона)12 – Максимилиано Гомес (Сельта)