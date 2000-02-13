Раздел: Спорт
Примера: «Барселона» не обыграла «Хетафе» и подпустила «Атлетико»
Вашему вниманию результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Барселона» за 90 минут в домашнем матче так и не смогла вскрыть оборону «Хетафе». Каталонцы привычно много контролировали мяч, но создали всего несколько голевых моментов.
Второй подряд осечкой «Барселоны» воспользовался «Атлетико» - «Матрасники» в фирменном стиле «засушили» «Малагу» и сократили отставание от лидера до семи очков.
«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» отгрузил пять мячей в ворота «Реал Сосьедада», а Криштиану Роналду оформил хет-трик и включился в бомбардирскую гонку.
Результаты матчей 23-го тура:
Депортиво – Бетис 0:1
Гол: Морон, 54
Валенсия - Леванте 3:1
Голы: Мина, 17, Вьетто, 65, Парехо, 89 (с пенальти) — Постиго, 18
Сельта – Эспаньол 2:2
Голы: Макси Гомес, 32, 80 — Баптистао, 10, Морено, 87
Барселона - Хетафе 0:0
Севилья — Жирона 1:0
Гол: Сарабия, 46
Реал Мадрид — Реал Сосьедад 5:2
Голы: Васкес, 1, Роналду, 27, 37, 80, Кроос, 34 — Баутиста, 74, Ильярраменди, 83
Малага — Атлетико 0:1
Гол: Гризманн, 1
Вильярреал – Алавес 1:2
Голы: Бакка, 77 – Родриго Эли, 39, Ибаи Гомес, 71
Атлетик — Лас-Пальмас 0:0
Леганес – Эйбар 0:1
Гол: Рамис, 90+4
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» и «Атлетико» идут без поражений
Лучшие бомбардиры:
20 – Лионель Месси (Барселона)
16 – Луис Суарес (Барселона)
15 – Яго Аспас (Сельта)
12 – Кристиан Стуани (Жирона)
12 – Максимилиано Гомес (Сельта)
«Барселона» за 90 минут в домашнем матче так и не смогла вскрыть оборону «Хетафе». Каталонцы привычно много контролировали мяч, но создали всего несколько голевых моментов.
Второй подряд осечкой «Барселоны» воспользовался «Атлетико» - «Матрасники» в фирменном стиле «засушили» «Малагу» и сократили отставание от лидера до семи очков.
«Реал» на «Сантьяго Бернабеу» отгрузил пять мячей в ворота «Реал Сосьедада», а Криштиану Роналду оформил хет-трик и включился в бомбардирскую гонку.
Результаты матчей 23-го тура:
Депортиво – Бетис 0:1
Гол: Морон, 54
Валенсия - Леванте 3:1
Голы: Мина, 17, Вьетто, 65, Парехо, 89 (с пенальти) — Постиго, 18
Сельта – Эспаньол 2:2
Голы: Макси Гомес, 32, 80 — Баптистао, 10, Морено, 87
Барселона - Хетафе 0:0
Севилья — Жирона 1:0
Гол: Сарабия, 46
Реал Мадрид — Реал Сосьедад 5:2
Голы: Васкес, 1, Роналду, 27, 37, 80, Кроос, 34 — Баутиста, 74, Ильярраменди, 83
Малага — Атлетико 0:1
Гол: Гризманн, 1
Вильярреал – Алавес 1:2
Голы: Бакка, 77 – Родриго Эли, 39, Ибаи Гомес, 71
Атлетик — Лас-Пальмас 0:0
Леганес – Эйбар 0:1
Гол: Рамис, 90+4
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона» и «Атлетико» идут без поражений
Лучшие бомбардиры:
20 – Лионель Месси (Барселона)
16 – Луис Суарес (Барселона)
15 – Яго Аспас (Сельта)
12 – Кристиан Стуани (Жирона)
12 – Максимилиано Гомес (Сельта)
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