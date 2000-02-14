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Лига Чемпионов: «Ман Сити» без Зинченко уничтожил «Базель»

Лига Чемпионов: «Ман Сити» без Зинченко уничтожил «Базель»Без пяти минут чемпион Англии «Манчестер Сити» в Швейцарии де-факто оформил путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы решила не затягивать вопрос с выходом в четвертьфинал, создав себе комфортный задел уже к середине первого тайма. Голы Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Серхио Агуэро сняли все вопросы о победителе этой пары. Если при первом голе чешский вратарь «Базеля» Томаш Вацлик свою команду выручить не мог, то не самые сложные удары Силвы и Агуэро все же на его совести.

За 90 минут «Горожане» нанесли семь ударов в створ ворот «Базеля» и забили четыре гола. Англичане 69% игрового времени контролировали мяч и совершили почти в четыре раза больше точных передач (754 против 232).

Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал даже в заявку. На позиции левого защитника Гвардиола предпочел выставить Фабиана Делфа, который пропустил последние матчи из-за травмы.

Повторная встреча «Манчестер Сити» и «Базеля» состоится 7 марта.

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Базель – Манчестер Сити 0:4
Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23

Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин.

Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брейне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57).

Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо, Гюндоган
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 Теги: Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Базель

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Сегодня, 00:19 » Автор: Иван Мартынов
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