Раздел: Спорт
Лига Чемпионов: «Ман Сити» без Зинченко уничтожил «Базель»
Без пяти минут чемпион Англии «Манчестер Сити» в Швейцарии де-факто оформил путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
Команда Хосепа Гвардиолы решила не затягивать вопрос с выходом в четвертьфинал, создав себе комфортный задел уже к середине первого тайма. Голы Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Серхио Агуэро сняли все вопросы о победителе этой пары. Если при первом голе чешский вратарь «Базеля» Томаш Вацлик свою команду выручить не мог, то не самые сложные удары Силвы и Агуэро все же на его совести.
За 90 минут «Горожане» нанесли семь ударов в створ ворот «Базеля» и забили четыре гола. Англичане 69% игрового времени контролировали мяч и совершили почти в четыре раза больше точных передач (754 против 232).
Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал даже в заявку. На позиции левого защитника Гвардиола предпочел выставить Фабиана Делфа, который пропустил последние матчи из-за травмы.
Повторная встреча «Манчестер Сити» и «Базеля» состоится 7 марта.
Читайте также: Зинченко вошел в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги Чемпионов
Базель – Манчестер Сити 0:4
Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23
Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин.
Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брейне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57).
Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо, Гюндоган
Команда Хосепа Гвардиолы решила не затягивать вопрос с выходом в четвертьфинал, создав себе комфортный задел уже к середине первого тайма. Голы Илкая Гюндогана, Бернарду Силвы и Серхио Агуэро сняли все вопросы о победителе этой пары. Если при первом голе чешский вратарь «Базеля» Томаш Вацлик свою команду выручить не мог, то не самые сложные удары Силвы и Агуэро все же на его совести.
За 90 минут «Горожане» нанесли семь ударов в створ ворот «Базеля» и забили четыре гола. Англичане 69% игрового времени контролировали мяч и совершили почти в четыре раза больше точных передач (754 против 232).
Украинский полузащитник Александр Зинченко не попал даже в заявку. На позиции левого защитника Гвардиола предпочел выставить Фабиана Делфа, который пропустил последние матчи из-за травмы.
Повторная встреча «Манчестер Сити» и «Базеля» состоится 7 марта.
Читайте также: Зинченко вошел в заявку «Манчестер Сити» на плей-офф Лиги Чемпионов
Базель – Манчестер Сити 0:4
Голы: Гюндоган, 14, 53, Б. Силва, 18, Агуэро, 23
Базель: Вацлик – Джака, Лакруа, Сухи – Ланг, Фрай, Дие, Риверос – Штокер (Айети, 71), Эльюнусси (Буа, 85) – Оберлин.
Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Компани, Отаменди, Делф – Де Брейне (Д. Силва, 63), Фернандиньо, Гюндоган – Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57).
Предупреждения: Джака, Дие – Фернандиньо, Гюндоган
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
153
0
Оставьте свой комментарий