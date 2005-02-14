Сборная Украины сохранила 35-ю строку в рейтинге ФИФА

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В топ-20 рейтинга национальных сборных по итогам первого месяца 2018 года лишь несколько изменений. Обидчик сборной Украины в отборе на чемпионат мира сборная Исландии поднялась на 18-е место, оттеснив Швецию и Уэльс.Сборная Украины пропустила вперед Сербию, но за счет серьезного падения Египта (-13 позиций) удержалась на 35-й строке.Рейтинг ФИФА. 15 февраля 2018 года:1 (1). Германия – 1602 очка2 (2). Бразилия – 14843 (3). Португалия – 13584 (4). Аргентина – 13485 (5). Бельгия – 13256 (6). Испания – 12317 (7). Польша – 12138 (8). Швейцария – 11909 (9). Франция – 118310 (10). Чили – 115311 (11). Перу – 112812 (12). Дания – 109913 (13). Колумбия – 109514 (14). Италия – 105215 (15). Хорватия – 104816 (16). Англия - 104717 (17). Мексика – 103418 (20). Исландия – 101719 (18). Швеция – 99620 (19). Уэльс – 98535 (35). Украина - 781