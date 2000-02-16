Лига Европы: уверенная победа «Атлетико», провал «Наполи»

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Мадридский «Атлетико» после длительной паузы вернулся в Лигу Европы. Команда Диего Симеоне решила не затягивать интригу в противостоянии с «Копенгагеном» и разгромила датчан на их земле.«Наполи», ведущий борьбу с «Ювентусом» на победу в Серии А, ожидаемо отказался от борьбы в Лиге Европы. Неаполитанцы в домашнем матче проиграли «Лейпцигу» и отстранились от турнира в пользу национального первенства.«Лион» создал неплохой задел перед ответным матчем против «Вильярреала», с минимальным преимуществом в гости к фаворитам пар на следующей неделе отправятся «Стяуа» и «Селтик».Наполи —1:3Голы: Уна, 52 — Вернер, 61, 90+3, Брума, 74— Лацио 1:0Гол: Гнохер, 29Партизан — Виктория 1:1Голы: Тавамба, 58 — Режник, 81— Вильярреал 3:1Голы: Ндомбеле, 46, Фекир, 49, Депай, 82 — Форналс, 63— Зенит 1:0Голы: МакГрегор, 78Копенгаген —1:4Голы: Фишер, 15 — Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77