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Лига Европы: уверенная победа «Атлетико», провал «Наполи»
Сыграны первые матчи 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.
Мадридский «Атлетико» после длительной паузы вернулся в Лигу Европы. Команда Диего Симеоне решила не затягивать интригу в противостоянии с «Копенгагеном» и разгромила датчан на их земле.
«Наполи», ведущий борьбу с «Ювентусом» на победу в Серии А, ожидаемо отказался от борьбы в Лиге Европы. Неаполитанцы в домашнем матче проиграли «Лейпцигу» и отстранились от турнира в пользу национального первенства.
«Лион» создал неплохой задел перед ответным матчем против «Вильярреала», с минимальным преимуществом в гости к фаворитам пар на следующей неделе отправятся «Стяуа» и «Селтик».
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Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:
Наполи — Ред Булл Лейпциг 1:3
Голы: Уна, 52 — Вернер, 61, 90+3, Брума, 74
Стяуа — Лацио 1:0
Гол: Гнохер, 29
Партизан — Виктория 1:1
Голы: Тавамба, 58 — Режник, 81
Лион — Вильярреал 3:1
Голы: Ндомбеле, 46, Фекир, 49, Депай, 82 — Форналс, 63
Селтик — Зенит 1:0
Голы: МакГрегор, 78
Копенгаген — Атлетико 1:4
Голы: Фишер, 15 — Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77
Мадридский «Атлетико» после длительной паузы вернулся в Лигу Европы. Команда Диего Симеоне решила не затягивать интригу в противостоянии с «Копенгагеном» и разгромила датчан на их земле.
«Наполи», ведущий борьбу с «Ювентусом» на победу в Серии А, ожидаемо отказался от борьбы в Лиге Европы. Неаполитанцы в домашнем матче проиграли «Лейпцигу» и отстранились от турнира в пользу национального первенства.
«Лион» создал неплохой задел перед ответным матчем против «Вильярреала», с минимальным преимуществом в гости к фаворитам пар на следующей неделе отправятся «Стяуа» и «Селтик».
Читайте также: «Арсенал», «Милан» и «Марсель» одной ногой в 1/8 финала Лиги Европы
Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:
Наполи — Ред Булл Лейпциг 1:3
Голы: Уна, 52 — Вернер, 61, 90+3, Брума, 74
Стяуа — Лацио 1:0
Гол: Гнохер, 29
Партизан — Виктория 1:1
Голы: Тавамба, 58 — Режник, 81
Лион — Вильярреал 3:1
Голы: Ндомбеле, 46, Фекир, 49, Депай, 82 — Форналс, 63
Селтик — Зенит 1:0
Голы: МакГрегор, 78
Копенгаген — Атлетико 1:4
Голы: Фишер, 15 — Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77
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