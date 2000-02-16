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Лига Европы: уверенная победа «Атлетико», провал «Наполи»

Лига Европы: уверенная победа «Атлетико», провал «Наполи»Сыграны первые матчи 1/16 финала плей-офф Лиги Европы.

Мадридский «Атлетико» после длительной паузы вернулся в Лигу Европы. Команда Диего Симеоне решила не затягивать интригу в противостоянии с «Копенгагеном» и разгромила датчан на их земле.

«Наполи», ведущий борьбу с «Ювентусом» на победу в Серии А, ожидаемо отказался от борьбы в Лиге Европы. Неаполитанцы в домашнем матче проиграли «Лейпцигу» и отстранились от турнира в пользу национального первенства.

«Лион» создал неплохой задел перед ответным матчем против «Вильярреала», с минимальным преимуществом в гости к фаворитам пар на следующей неделе отправятся «Стяуа» и «Селтик».

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Результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы:

Наполи — Ред Булл Лейпциг 1:3
Голы: Уна, 52 — Вернер, 61, 90+3, Брума, 74

Стяуа — Лацио 1:0
Гол: Гнохер, 29

Партизан — Виктория 1:1
Голы: Тавамба, 58 — Режник, 81

Лион — Вильярреал 3:1
Голы: Ндомбеле, 46, Фекир, 49, Депай, 82 — Форналс, 63

Селтик — Зенит 1:0
Голы: МакГрегор, 78

Копенгаген — Атлетико 1:4
Голы: Фишер, 15 — Ньигес, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77
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 Теги: Лига Европы, Атлетико, Наполи

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Сегодня, 00:57 » Автор: Иван Мартынов
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