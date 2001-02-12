Украинец Абраменко – олимпийский чемпион по фристайлу!

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В первом финале Абраменко безошибочно выполнил прыжок и с третьим результатом уверенно прошел дальше. Во втором финале Александр вновь уверенно исполнил попытку и забронировал за собой место в топ-6.В финале Абраменко на 0,46 балла опередил бронзового призера Сочи-2014 китайца Цзя Цзунъяня. Украинец стал первым за счет лучших оценок в приземлении – 8,2 балла против 8,0.Абраменко принес Украине третье золото за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах. В 1994 году в Лиллехаммере первой стала фигуристка Оксана Баюл, а четыре года назад в Сочи победу в женской эстафете одержали биатлонистки (Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).