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Раздел: Спорт  
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Украинец Абраменко – олимпийский чемпион по фристайлу!

Украинец Абраменко – олимпийский чемпион по фристайлу!Уроженец Николаева Александр Абраменко принес Украине первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В первом финале Абраменко безошибочно выполнил прыжок и с третьим результатом уверенно прошел дальше. Во втором финале Александр вновь уверенно исполнил попытку и забронировал за собой место в топ-6.

В финале Абраменко на 0,46 балла опередил бронзового призера Сочи-2014 китайца Цзя Цзунъяня. Украинец стал первым за счет лучших оценок в приземлении – 8,2 балла против 8,0.

Результаты финала:

Украинец Абраменко – олимпийский чемпион по фристайлу!

















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Абраменко принес Украине третье золото за всю историю выступлений на зимних Олимпиадах. В 1994 году в Лиллехаммере первой стала фигуристка Оксана Баюл, а четыре года назад в Сочи победу в женской эстафете одержали биатлонистки (Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная).
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 Теги: Украина в Пхенчхане, Олимпийские игры-2018, Абраменко

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Сегодня, 14:21 » Автор: Иван Мартынов
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