«Динамо» сыграет с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы

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По результатам слепого жребия рука экс-защитника «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля отправила «Динамо» навстречу к четвертой команде итальянской Серии А «Лацио».«Лацио» на групповом этапе Лиги Европы в компании с «Ниццой», «Зюльте-Варегемом» и «Витессом» набрал 13 очков и занял первое место. В 1/16 финала римляне по сумме двух встреч прошел «Стяуа» (0:1, 5:1).«Лацио» (Италия) – «Динамо Киев» (Украина)«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия)ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция)«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания)«Виктория» Пльзень» (Чехия) – «Спортинг» (Португалия)«Боруссия» Д (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия)Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 и 15 марта. «Динамо» первый матч против «Лацио» проведет на выезде.