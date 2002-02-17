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«Динамо» сыграет с «Лацио» в 1/8 финала Лиги Европы

«Динамо» сыграет с «Лацио» в 1/8 финала Лиги ЕвропыОпределился соперник киевского «Динамо» по 1/8 финала Лиги Европы.

По результатам слепого жребия рука экс-защитника «Барселоны» и сборной Франции Эрика Абидаля отправила «Динамо» навстречу к четвертой команде итальянской Серии А «Лацио».

«Лацио» на групповом этапе Лиги Европы в компании с «Ниццой», «Зюльте-Варегемом» и «Витессом» набрал 13 очков и занял первое место. В 1/16 финала римляне по сумме двух встреч прошел «Стяуа» (0:1, 5:1).

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

«Лацио» (Италия) – «Динамо Киев» (Украина)
«РБ Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия)
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция)
«Марсель» (Франция) – «Атлетик» (Испания)
«Виктория» Пльзень» (Чехия) – «Спортинг» (Португалия)
«Боруссия» Д (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия)

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Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 8 и 15 марта. «Динамо» первый матч против «Лацио» проведет на выезде.
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 Теги: Лига Европы, Динамо, Лацио

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Сегодня, 14:25 » Автор: Иван Мартынов
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