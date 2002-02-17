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Швеция сенсационно выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала девятой

Швеция сенсационно выиграла мужскую эстафету, Украина финишировала девятойНа Олимпийских играх в Пхенчхане в мужской эстафете разыгран последний комплект в биатлонной программе.

Артем Прима на первом этапе с безупречной стрельбой занял третье место, отстав от немца Эрика Лессера на 24 секунды. На последнем круге украинец проиграл почти 20 секунд, но сумел отыграть одну позицию. Главной неожиданностью стартового отрезка эстафеты стал провал француза Симона Дестье, заработавшего с двумя штрафными кругами почти двухминутное отставание от лидера.

На втором этапе Сергей Семенов на стойке использовал три дополнительных патрона. Уроженец Чернигова с катастрофической скоростью на лыжне передал эстафету на 10-м месте с отставанием от лидера на 1 минуту и 32 секунды. Немец Бенедикт Долль ушел на два штрафных круга, чем воспользовался Михал Шлезингер, сенсационно сделавший Чехию промежуточным лидером эстафеты.

Владимир Семаков на третьем этапе после идеальной лежки на стойке взял три дополнительных патрона. Украина перед решающим этапом эстафеты шла лишь на 11-м месте с почти четырехминутным отставанием от лидеров. После третьего этапа определились фавориты на медали – Швеция и Норвегия ушли на решающий отрезок одновременно, Германия замыкала топ-3 с 15-секундым отставанием от лидеров.

После лежки Фредрик Линдстрем и Эмиль Хегле Свендсен на минуту оторвались от Симона Шемппа. Судьба золота решалась на стойке – швед использовал только один дополнительный патрон, а опытный норвежец ушел на штрафной круг и был вынужден смириться с серебром. Бронзу, несмотря на штрафной круг на стойке, для Германии привез Шемпп.

Дмитрий Пидручный на последнем этапе на стойке заработал штрафной круг, но сумел поднять команду на девятое место, выиграв фотофиниш у словенца.

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Результаты гонки:

1. Швеция (Фемлинг, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем, 0+7) 1:15:16,5
2. Норвегия (Биркеланд, Т.Бё, Й.Бё, Свендсен, 1+12) +55,5
3. Германия (Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп, 3+10) +2:07,1
4. Австрия (2+11) +2:52,5
5. Франция (3+12) +3:26,6
6. США (2+14) +3:50,2
7. Чехия (2+13) +4:07,1
8. Беларусь (3+12) +4:49,5
9. Украина (2+9) +5:00,8
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 Теги: Олимпийские игры-2018, биатлон, Швеция

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Сегодня, 14:45 » Автор: Иван Мартынов
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