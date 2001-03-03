«Мариуполь» и «Верес» пробились в топ-6 чемпионата Украины

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Перед последним туром первой части сезона на последние два места в топ-6 претендовали «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес». Безоговорочным фаворитом на попадание в зону еврокубков являлся клуб из Ровно, а «Мариуполь» и «Олимпик» в очном матче определяли последнего участника топ-6.Закономерную победу в лобовом матче одержал «Мариуполь» - команда Александра Бабича не дала «Олимпику» ничего создать у своих ворот, а единственный гол Сергея Болбата, завершившего красивую контратаку хозяев, приблизил клуб из одноименного города к возвращению в еврокубки.Во втором тайме два гола Андрея Тотовицкого справедливо были отменены из-за офсайда, мог «Мариуполь» забивать еще. «Олимпик» же в главном матче сезона ничего не показал.– Олимпик 1:0Голы: Болбат, 29: Худжамов – Кирюханцев, Белый, Дава, Демири – Болбат (Пихаленок, 90), Дедечко, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68) – Тотовицкий – Борячук (Диденко, 60).: Махарадзе — Кулинич, Мищенко, Очигава, Немчанинов - Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Доронин — Г. Пасич (Леонидас, 72), Беленький, Е. Пасич (Щедрый, 46)Предупреждения: Дава, Демири – Вакуленко, Доронин, Г. Пасич, Очигава.Гол Станислава Кулиша принес «Вересу» седьмую победу в сезоне. Первую часть сезона новичок Премьер-лиги завершил на пятой позиции с пятиочковым отставание от топ-3.Сталь —0:1Гол: Кулиш, 30: Пеньков — Джонатан, Даниелян (Якимив, 59), Грачев, Ощипко — Месхи, Копытов (Нуриев, 46) — Климчук (Хоцяновский, 81), Задерака, Кузык — Мысык.: Сарнавский — Каменюка, Борзенко, Адамюк, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук — Кожанов, Кулиш, Западня (Пепи, 75) — Степанюк (Сезар, 90+1).Предупреждения: Даниелян — Каленчук, Лукьянчук.