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«Мариуполь» и «Верес» пробились в топ-6 чемпионата Украины

«Мариуполь» и «Верес» пробились в топ-6 чемпионата УкраиныОпределились шесть претендентов на победу в украинской Премьер-лиге в сезоне 2017-2018.

Перед последним туром первой части сезона на последние два места в топ-6 претендовали «Мариуполь», «Олимпик» и «Верес». Безоговорочным фаворитом на попадание в зону еврокубков являлся клуб из Ровно, а «Мариуполь» и «Олимпик» в очном матче определяли последнего участника топ-6.

Закономерную победу в лобовом матче одержал «Мариуполь» - команда Александра Бабича не дала «Олимпику» ничего создать у своих ворот, а единственный гол Сергея Болбата, завершившего красивую контратаку хозяев, приблизил клуб из одноименного города к возвращению в еврокубки.

Во втором тайме два гола Андрея Тотовицкого справедливо были отменены из-за офсайда, мог «Мариуполь» забивать еще. «Олимпик» же в главном матче сезона ничего не показал.

Мариуполь – Олимпик 1:0
Голы: Болбат, 29

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Белый, Дава, Демири – Болбат (Пихаленок, 90), Дедечко, Мишнев, Чурко (Тищенко, 68) – Тотовицкий – Борячук (Диденко, 60).

Олимпик: Махарадзе — Кулинич, Мищенко, Очигава, Немчанинов - Вакуленко (Хомутов, 46), Вукович, Доронин — Г. Пасич (Леонидас, 72), Беленький, Е. Пасич (Щедрый, 46)

Предупреждения: Дава, Демири – Вакуленко, Доронин, Г. Пасич, Очигава.

Гол Станислава Кулиша принес «Вересу» седьмую победу в сезоне. Первую часть сезона новичок Премьер-лиги завершил на пятой позиции с пятиочковым отставание от топ-3.

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Сталь — Верес 0:1
Гол: Кулиш, 30

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян (Якимив, 59), Грачев, Ощипко — Месхи, Копытов (Нуриев, 46) — Климчук (Хоцяновский, 81), Задерака, Кузык — Мысык.

Верес: Сарнавский — Каменюка, Борзенко, Адамюк, Лукьянчук — Карасюк, Каленчук — Кожанов, Кулиш, Западня (Пепи, 75) — Степанюк (Сезар, 90+1).

Предупреждения: Даниелян — Каленчук, Лукьянчук.
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 Теги: чемпионат Украины, Мариуполь, Верес

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Сегодня, 16:25 » Автор: Иван Мартынов
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