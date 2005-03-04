«Сталь» обыграла «Звезду», ничья в Александрии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Сталь» одержала важнейшую победу в контексте борьбы за сохранение места в Премьер-лиге. Подопечные Николая Костова выдали ударную концовку первого тайма – на 37-й минуте Кузык ушел от двух опекунов и ударом из-за пределов штрафной точно пробил в ближний угол, а перед свистом на перерыв Кузык и Задерака сделали все для Джонатана, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.«Звезда» во втором тайме после подачи штрафного один гол отквитала, но полноценный камбэк хозяевам организовать не удалось.Звезда —1:2Голы: Цюпа, 53 — Кузык, 37, Джонатан, 45: Паст — Маткобожик, Братков, Цюпа — Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) — Ямполь (Кейта, 55) — Билоног: Пеньков — Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко — Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) — Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык — Климчук (Копытов, 82)Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков — Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев«Черноморец» и «Александрия» за 90 минут создали считанное количество голевых шансов. Хозяева действовали активней, но удаление Артема Ситало не позволило команде Владимира Шарана организовать полноценный финальный штурм ворот «Моряков».Александрия — Черноморец 0:0: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Грицук — Полярус (Цуриков, 65), Пономарь (Шастал, 71), Протасов (Старенький, 46) — Ситало.: Новак – Зубейко, Мамаду (Смирнов, 39), Жунич, Люлька – Бамба, Бобко (Мусолитин, 46) — Чорний, Татарков, Третьяков – Сильвио (Матяж, 71).Предупреждения: Банада, Гитченко — Мамаду, Сильвио, Третьяков.Удаление: Ситало, 73 (прямая красная карточка)