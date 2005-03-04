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Раздел: Спорт  
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«Сталь» обыграла «Звезду», ничья в Александрии

«Сталь» обыграла «Звезду», ничья в АлександрииСыграны два матча группы вылета чемпионата Украины по футболу.

«Сталь» одержала важнейшую победу в контексте борьбы за сохранение места в Премьер-лиге. Подопечные Николая Костова выдали ударную концовку первого тайма – на 37-й минуте Кузык ушел от двух опекунов и ударом из-за пределов штрафной точно пробил в ближний угол, а перед свистом на перерыв Кузык и Задерака сделали все для Джонатана, которому оставалось не промахнуться мимо пустых ворот.

«Звезда» во втором тайме после подачи штрафного один гол отквитала, но полноценный камбэк хозяевам организовать не удалось.

Звезда — Сталь 1:2
Голы: Цюпа, 53 — Кузык, 37, Джонатан, 45

Звезда: Паст — Маткобожик, Братков, Цюпа — Загальский, Дрышлюк (Рассадкин, 69), Гедж, Драченко, Кондраков (Прядун, 44) — Ямполь (Кейта, 55) — Билоног

Сталь: Пеньков — Джонатан, Грачев, Даниелян, Ощипко — Якимив, Месхи (Хоцяновский, 76) — Задерака (Нуриев, 90+2), Мысык, Кузык — Климчук (Копытов, 82)

Предупреждения: Гедж, Загальский, Братков — Месхи, Якимив, Джонатан, Мысык, Грачев

«Черноморец» и «Александрия» за 90 минут создали считанное количество голевых шансов. Хозяева действовали активней, но удаление Артема Ситало не позволило команде Владимира Шарана организовать полноценный финальный штурм ворот «Моряков».

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Александрия — Черноморец 0:0

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Грицук — Полярус (Цуриков, 65), Пономарь (Шастал, 71), Протасов (Старенький, 46) — Ситало.

Черноморец: Новак – Зубейко, Мамаду (Смирнов, 39), Жунич, Люлька – Бамба, Бобко (Мусолитин, 46) — Чорний, Татарков, Третьяков – Сильвио (Матяж, 71).

Предупреждения: Банада, Гитченко — Мамаду, Сильвио, Третьяков.

Удаление: Ситало, 73 (прямая красная карточка)
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 Теги: чемпионат Украины, Сталь, Александрия

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Сегодня, 19:03 » Автор: Иван Мартынов
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