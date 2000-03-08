Яровый принес Украине второе золото Паралимпиады в Пхенчхане

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Яровый с большим преимуществом выиграл лыжную гонку на 15 километров среди спортсменов сидя. Украинец грамотно распределил свои силы, сделав акцент на вторую половину гонки.На экваторе забега Яровый занимал третье место с 19-секундным отставанием от промежуточного лидера, но быстро взвинтил темп и стал недосягаем для преследователей. Итоговое преимущество Максима над серебряным призером составило 43,1 секундыЗолото в Пхенчхане стало для Максима Ярового первым в карьере. На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году 28-летний украинец завоевал серебро в биатлоне и лыжных гонках, а также стал третьим в лыжном спринте на 1 километр.С двумя золотыми наградами Украина в медальном зачете Паралимпийских игр занимает шестое место.