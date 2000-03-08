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Раздел: Спорт  
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Матч «Рома» - «Шахтер» обслужат судьи из Испании

Матч «Рома» - «Шахтер» обслужат судьи из ИспанииСудейский комитет УЕФА объявил состав бригады арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Шахтером» и «Ромой».

Главным арбитром матча назначен 44-летний социолог Альберто Уиндиано Мальенко, с 2004 года обслуживающий международные матчи под эгидой ФИФА.

Боковыми ассистентами Мальенко станут Роберто Алонсо и Хуан Юсте, дополнительными помощниками назначены Хуан Мартинес Мунуэра и Хосе Санчес, а функции четвертого арбитра доверены Раулю Кабанеро.

Пути Мальенко и украинских клубов впервые пересеклись почти 10 лет назад. В групповом раунде Лиги Чемпионов 2007-2008 испанец зафиксировал победу «Шахтера» над «Бенфикой» (2:0). В сезоне 2010-2011 Мальенко отсудил матч квалификации Лиги Чемпионов между «Аяксом» и «Динамо» (2:1), затем работал на поединке группового этапа Лиги Чемпионов 2012-2013 между «Динамо» и «Порту» (0:0), а в сезоне 2015-2015 приезжал в Киев на матч 1/4 финала Лиги Европы между «Днепром» и «Брюгге» (1:0).

Мальенко еще дважды работал на матчах «Шахтера» в Лиге Чемпионов – в сезоне 2014-2015 «горняки» в 1/8 финала расписали ничью с «Баварией» (0:0), а осенью прошлого года благодаря дублю Бернарда обыграли «Фейенорд» (2:1).

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Ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Ромой» и «Шахтером» состоится 13 марта в Риме. Первую встречу со счетом 2:1 выиграл чемпион Украины.
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 Теги: Лига Чемпионов, Шахтер, Рома

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Сегодня, 16:08 » Автор: Иван Мартынов
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