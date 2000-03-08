Раздел: Спорт
Неделя в НХЛ: «Тампа» и «Нэшвилл» приближаются к плей-офф
За океаном приближается к развязке регулярный чемпионат 101-го сезона в НХЛ.
В Западной конференции первым отметку в 100 набранных очков готовится преодолеть финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл». «Хищники» уверенно лидируют в Центральном дивизионе, а сенсационный новичок НХЛ «Вегас» с 12 очковым отрывом возглавляет Тихоокеанский дивизион.
Борьбу за плей-офф в конференции не ведут только четыре клуба – на финише сезона серьезных турнирных задач не решают «Чикаго», «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Аризона».
Западная конференция:
«Тампа-Бэй» с 100 очками возглавляет рейтинг лучших клубов сезона. «Молнии» в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе на шесть очков опережают «Бостон». В Столичном дивизионе за победу соперничают «Питтсбург», «Вашингтон» и «Филадельфия»
«Детройт», «Монреаль», «Оттава», «Баффало» и «Рейнджерс» со стороны смотрят на борьбу остальных клубов конференции за попадание в плей-офф.
Восточная конференция:
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Лидеры в нападении:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 88 очков (34 шайбы+54 передачи)
2. Евгений Малкин («Питтсбург») – 87 (39+48)
3. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 84 (33+51)
4. Натан Маккиннон («Колорадо») – 81 (32+49)
5. Клод Жиру («Филадельфия») – 81 (24+57)
В Западной конференции первым отметку в 100 набранных очков готовится преодолеть финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл». «Хищники» уверенно лидируют в Центральном дивизионе, а сенсационный новичок НХЛ «Вегас» с 12 очковым отрывом возглавляет Тихоокеанский дивизион.
Борьбу за плей-офф в конференции не ведут только четыре клуба – на финише сезона серьезных турнирных задач не решают «Чикаго», «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Аризона».
Западная конференция:
«Тампа-Бэй» с 100 очками возглавляет рейтинг лучших клубов сезона. «Молнии» в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе на шесть очков опережают «Бостон». В Столичном дивизионе за победу соперничают «Питтсбург», «Вашингтон» и «Филадельфия»
«Детройт», «Монреаль», «Оттава», «Баффало» и «Рейнджерс» со стороны смотрят на борьбу остальных клубов конференции за попадание в плей-офф.
Восточная конференция:
Читайте также: НХЛ: «Тампа» обыграла «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» справился с «Монреалем»
Лидеры в нападении:
1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 88 очков (34 шайбы+54 передачи)
2. Евгений Малкин («Питтсбург») – 87 (39+48)
3. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 84 (33+51)
4. Натан Маккиннон («Колорадо») – 81 (32+49)
5. Клод Жиру («Филадельфия») – 81 (24+57)
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