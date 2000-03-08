Неделя в НХЛ: «Тампа» и «Нэшвилл» приближаются к плей-офф

Западная конференция:

Восточная конференция:

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В Западной конференции первым отметку в 100 набранных очков готовится преодолеть финалист Кубка Стэнли «Нэшвилл». «Хищники» уверенно лидируют в Центральном дивизионе, а сенсационный новичок НХЛ «Вегас» с 12 очковым отрывом возглавляет Тихоокеанский дивизион.Борьбу за плей-офф в конференции не ведут только четыре клуба – на финише сезона серьезных турнирных задач не решают «Чикаго», «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Аризона».«Тампа-Бэй» с 100 очками возглавляет рейтинг лучших клубов сезона. «Молнии» в борьбе за лидерство в Атлантическом дивизионе на шесть очков опережают «Бостон». В Столичном дивизионе за победу соперничают «Питтсбург», «Вашингтон» и «Филадельфия»«Детройт», «Монреаль», «Оттава», «Баффало» и «Рейнджерс» со стороны смотрят на борьбу остальных клубов конференции за попадание в плей-офф.1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») – 88 очков (34 шайбы+54 передачи)2. Евгений Малкин («Питтсбург») – 87 (39+48)3. Конор Макдэвид («Эдмонтон») – 84 (33+51)4. Натан Маккиннон («Колорадо») – 81 (32+49)5. Клод Жиру («Филадельфия») – 81 (24+57)