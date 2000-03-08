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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и ЯпониейГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал имена футболистов, вызванных на ближайшие контрольные поединки.

Тренерский штаб сборной на ближайшие матчи вызвал на восемь игроков из «Динамо» и «Шахтера». В главной команде страны не нашлось места киевлянину Николаю Морозюку и Денису Гармашу.

В резерв сборной Украины вошли защитник «Зари» Александр Сваток, полузащитник «Шахтера» Иван Петряк и нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец.

Форвард «Гента» Роман Яремчук и вингер «Боруссии» Д Андрей Ярмоленко, вероятней всего, пропустят ближайшие матчи национальной команды.
Яремчук в последнем матче чемпионата Бельгии получил травму, а Ярмоленко не успел восстановиться после повреждения.

Состав сборной Украины на матчи с Японией и Саудовской Аравией:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Заря»), Денис Бойко («Динамо»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – «Динамо»),
Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).

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Сборная Украины 19 марта соберется Харькове. В рамках тренировочного сбора подопечные Андрея Шевченко проведут два товарищеских матча – 23 марта «сине-желтые» сыграют с Саудовской Аравией, а 27 марта встретятся с Японией.
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 Теги: сборная Украины, Шевченко, футбол

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Сегодня, 21:06 » Автор: Иван Мартынов
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