Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией

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Тренерский штаб сборной на ближайшие матчи вызвал на восемь игроков из «Динамо» и «Шахтера». В главной команде страны не нашлось места киевлянину Николаю Морозюку и Денису Гармашу.В резерв сборной Украины вошли защитник «Зари» Александр Сваток, полузащитник «Шахтера» Иван Петряк и нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец.Форвард «Гента» Роман Яремчук и вингер «Боруссии» Д Андрей Ярмоленко, вероятней всего, пропустят ближайшие матчи национальной команды.Яремчук в последнем матче чемпионата Бельгии получил травму, а Ярмоленко не успел восстановиться после повреждения.: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Заря»), Денис Бойко («Динамо»).: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба – «Динамо»),Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Славия», Чехия).: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – «Шахтер»), Андрей Ярмоленко («Боруссия» Д, Германия), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).: Артем Беседин («Динамо»), Артем Кравец («Кайсериспор», Турция), Роман Яремчук («Гент», Бельгия).Сборная Украины 19 марта соберется Харькове. В рамках тренировочного сбора подопечные Андрея Шевченко проведут два товарищеских матча – 23 марта «сине-желтые» сыграют с Саудовской Аравией, а 27 марта встретятся с Японией.