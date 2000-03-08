Примера: «Барселона», «Атлетико» и «Реал» снова побеждают

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«Барселона», несмотря на отсутствие новоиспеченного трехкратного отца Лионеля Месси, на выезде уверенно разобралась с «Малагой» и сохранила 8-очковый перевес над ближайшим преследователем.«Атлетико» с очередным голом Антуана Гризманна разгромил «Сельту», а «Реал» в концовке матча благодаря Криштиану Роналду дожал «Эйбар» и не пустил «Валенсию» в топ-3.Алавес -1:3Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44– Леганес 2:0Голы: Рауль Гарсия, 10, 17– Сельта 3:0Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63– Реал Сосьедад 2:1Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41Малага —0:2Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27Хетафе –0:1Гол: Коке, 79Севилья —0:2Гол: Родриго Морено, 25, 68Эйбар —1:2Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84— Депортиво 2:0Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57Лас-Пальмас –0:2Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2 (с пенальти)24 – Лионель Месси (Барселона)21 – Луис Суарес (Барселона)18 – Криштиану Роналду (Реал)16 – Яго Аспас (Сельта)16 – Антуан Гризманн (Атлетико)