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Примера: «Барселона», «Атлетико» и «Реал» снова побеждают

Примера: «Барселона», «Атлетико» и «Реал» снова побеждаютЗавершен 28-й тур чемпионата Испании по футболу.

«Барселона», несмотря на отсутствие новоиспеченного трехкратного отца Лионеля Месси, на выезде уверенно разобралась с «Малагой» и сохранила 8-очковый перевес над ближайшим преследователем.

«Атлетико» с очередным голом Антуана Гризманна разгромил «Сельту», а «Реал» в концовке матча благодаря Криштиану Роналду дожал «Эйбар» и не пустил «Валенсию» в топ-3.

Результаты матчей 28-го тура:

Алавес - Бетис 1:3
Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44

Атлетик – Леганес 2:0
Голы: Рауль Гарсия, 10, 17

Атлетико – Сельта 3:0
Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63

Эспаньол – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41

Малага — Барселона 0:2
Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27

Хетафе – Леванте 0:1
Гол: Коке, 79

Севилья — Валенсия 0:2
Гол: Родриго Морено, 25, 68

Эйбар — Реал 1:2
Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84

Жирона — Депортиво 2:0
Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57

Лас-Пальмас – Вильярреал 0:2
Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2 (с пенальти)

Турнирная таблица:

Примера: «Барселона», «Атлетико» и «Реал» снова побеждают








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Лучшие бомбардиры:

24 – Лионель Месси (Барселона)
21 – Луис Суарес (Барселона)
18 – Криштиану Роналду (Реал)
16 – Яго Аспас (Сельта)
16 – Антуан Гризманн (Атлетико)
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 Теги: чемпионат Испании, Барселона, Атлетико

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Сегодня, 00:25 » Автор: Иван Мартынов
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