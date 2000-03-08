Раздел: Спорт
Примера: «Барселона», «Атлетико» и «Реал» снова побеждают
Завершен 28-й тур чемпионата Испании по футболу.
«Барселона», несмотря на отсутствие новоиспеченного трехкратного отца Лионеля Месси, на выезде уверенно разобралась с «Малагой» и сохранила 8-очковый перевес над ближайшим преследователем.
«Атлетико» с очередным голом Антуана Гризманна разгромил «Сельту», а «Реал» в концовке матча благодаря Криштиану Роналду дожал «Эйбар» и не пустил «Валенсию» в топ-3.
Результаты матчей 28-го тура:
Алавес - Бетис 1:3
Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44
Атлетик – Леганес 2:0
Голы: Рауль Гарсия, 10, 17
Атлетико – Сельта 3:0
Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63
Эспаньол – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41
Малага — Барселона 0:2
Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27
Хетафе – Леванте 0:1
Гол: Коке, 79
Севилья — Валенсия 0:2
Гол: Родриго Морено, 25, 68
Эйбар — Реал 1:2
Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84
Жирона — Депортиво 2:0
Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57
Лас-Пальмас – Вильярреал 0:2
Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2 (с пенальти)
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» берут по три очка
Лучшие бомбардиры:
24 – Лионель Месси (Барселона)
21 – Луис Суарес (Барселона)
18 – Криштиану Роналду (Реал)
16 – Яго Аспас (Сельта)
16 – Антуан Гризманн (Атлетико)
«Барселона», несмотря на отсутствие новоиспеченного трехкратного отца Лионеля Месси, на выезде уверенно разобралась с «Малагой» и сохранила 8-очковый перевес над ближайшим преследователем.
«Атлетико» с очередным голом Антуана Гризманна разгромил «Сельту», а «Реал» в концовке матча благодаря Криштиану Роналду дожал «Эйбар» и не пустил «Валенсию» в топ-3.
Результаты матчей 28-го тура:
Алавес - Бетис 1:3
Голы: Собрино, 67 — Лорен, 23, 78, Гарсия, 44
Атлетик – Леганес 2:0
Голы: Рауль Гарсия, 10, 17
Атлетико – Сельта 3:0
Голы: Гризманн, 44, Витоло, 56, Корреа, 63
Эспаньол – Реал Сосьедад 2:1
Голы: Баптистао, 51, Морено, 72 — Виллиан Жозе, 41
Малага — Барселона 0:2
Голы: Суарес, 15, Коутиньо, 27
Хетафе – Леванте 0:1
Гол: Коке, 79
Севилья — Валенсия 0:2
Гол: Родриго Морено, 25, 68
Эйбар — Реал 1:2
Голы: Рамис, 50 — Роналду, 34, 84
Жирона — Депортиво 2:0
Голы: Стуани, 21, Хуанпе, 57
Лас-Пальмас – Вильярреал 0:2
Голы: Бакка, 67, Сансоне, 90+2 (с пенальти)
Турнирная таблица:
Читайте также: Примера: «Барселона», «Реал» и «Атлетико» берут по три очка
Лучшие бомбардиры:
24 – Лионель Месси (Барселона)
21 – Луис Суарес (Барселона)
18 – Криштиану Роналду (Реал)
16 – Яго Аспас (Сельта)
16 – Антуан Гризманн (Атлетико)
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