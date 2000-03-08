Украинцы завоевали шесть медалей в четвертый день Паралимпиады

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Биатлонист Тарас Радь с минутным преимуществом завоевал золото в гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На огневых рубежах Радь не допустил ни одного промаха.Пятое золото в медальную копилку Украины в биатлонной гонке на 10 километров среди спортсменок с нарушениями зрения добавила Оксана Шишкова, ранее завоевавшая в Пхенчхане серебро. Украинка с безупречной стрельбой привезла ближайшей преследовательнице более двух минут.Две награды украинцы завоевали в гонке на 12,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Александр Казик стал вторым, а тройку призеров дополнил Юрий Уткин.В гонке на 12,5 километров стоя серебряным призером Паралимпиады стал Игорь Рептюк, а Людмила Ляшенко заняла третье место в гонке на 10 километров стоя.После четырех дней по количеству медалей украинские спортсмены уступают только сборной СШа.