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Раздел: Спорт  
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Украинцы завоевали шесть медалей в четвертый день Паралимпиады

Украинцы завоевали шесть медалей в четвертый день ПаралимпиадыСборная Украины закрепилась на третьей позиции в медальном зачете зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Биатлонист Тарас Радь с минутным преимуществом завоевал золото в гонке на 12,5 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. На огневых рубежах Радь не допустил ни одного промаха.

Пятое золото в медальную копилку Украины в биатлонной гонке на 10 километров среди спортсменок с нарушениями зрения добавила Оксана Шишкова, ранее завоевавшая в Пхенчхане серебро. Украинка с безупречной стрельбой привезла ближайшей преследовательнице более двух минут.

Две награды украинцы завоевали в гонке на 12,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения. Александр Казик стал вторым, а тройку призеров дополнил Юрий Уткин.

В гонке на 12,5 километров стоя серебряным призером Паралимпиады стал Игорь Рептюк, а Людмила Ляшенко заняла третье место в гонке на 10 километров стоя.

После четырех дней по количеству медалей украинские спортсмены уступают только сборной СШа.

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Медальный зачет Паралимпийских игр:

Украинцы завоевали шесть медалей в четвертый день Паралимпиады
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 Теги: Паралимпийские игры-2018, Украина, спорт

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Сегодня, 11:22 » Автор: Иван Мартынов
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