Украина решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в «Facebook» сообщил, что украинские биатлонисты присоединились к бойкоту российского этапа Кубка мира в Тюмени.«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имет исключения.Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил.Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», - написал Жданов.Помимо Украины от поездки в Тюмени отказались сборные Чехии и США. Не выступят в России отдельные спортсмены из Швеции.Пропуск финального этапа Кубка мира может сказаться на квоте Украины в следующем сезоне. Женская команда занимает третье место, а мужская располагается на восьмой позиции.Заключительный этап Кубка мира по биатлону состоится 22-25 марта. С 15 по 18 марта сильнейшие биатлонисты мира выступят в Холменколлене, где сборная Украины и завершит олимпийский сезон.