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Раздел: Спорт  
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Украина решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Украина решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени Украинские биатлонисты не выступят на заключительном этапе Кубка мира 2017-2018 в России.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в «Facebook» сообщил, что украинские биатлонисты присоединились к бойкоту российского этапа Кубка мира в Тюмени.

«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имет исключения.

Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», - написал Жданов.

Помимо Украины от поездки в Тюмени отказались сборные Чехии и США. Не выступят в России отдельные спортсмены из Швеции.

Пропуск финального этапа Кубка мира может сказаться на квоте Украины в следующем сезоне. Женская команда занимает третье место, а мужская располагается на восьмой позиции.

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Заключительный этап Кубка мира по биатлону состоится 22-25 марта. С 15 по 18 марта сильнейшие биатлонисты мира выступят в Холменколлене, где сборная Украины и завершит олимпийский сезон.
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 Теги: Кубок мира, биатлон, Украина

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Сегодня, 16:09 » Автор: Иван Мартынов
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