» » «Шахтер» до конца сезона теряет ключевого полузащитника
Раздел: Спорт  
0

«Шахтер» до конца сезона теряет ключевого полузащитника

«Шахтер» до конца сезона теряет ключевого полузащитникаБразильский полузащитник «Шахтера» Бернард из-за проблем с плечом вынужден досрочно завершить сезон.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1» сообщил, что Бернард в связи с необходимостью операции на плече после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Ромы» улетит в Бразилию для проведения хирургического вмешательства.

Для Бернарда сегодняшний матч против «Ромы» может стать последним в футболке «Шахтера». Действующий контракт бразильца с клубом истекает летом 2018 года, а подписывать новое соглашение с «горняками» футболист сборной Бразилии не хочет.

Бернард проводит свой лучший сезон с момента перехода в «Шахтер» в августе 2013 года. Во всех турнирах экс-полузащитник «Атлетико Минейро» отыграл 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

Читайте также: «Шахтер» на два месяца потерял ключевого полузащитника

Трансфер Бернарда является крупнейшим в истории «Шахтера». За бразильца действующий чемпион Украины пять лет назад заплатил 25 миллионов долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Шахтер, Бернард

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:42 » Автор: Иван Мартынов
     180
     0

Похожие новости по теме

«Шахтер» бесплатно потеряет дорогостоящего бразильца «Шахтер» бесплатно потеряет дорогостоящего бразильца

Бразильский легионер «Шахтера» Бернард летом покинет Украину.

«Интер» нацелился на звездного игрока «Шахтера» «Интер» нацелился на звездного игрока «Шахтера»

Клуб итальянской Серии А «Интер» планирует подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Бразилии Бернарда.

«Ливерпуль» заинтересовался бразильцем из «Шахтера» «Ливерпуль» заинтересовался бразильцем из «Шахтера»

Клуб английской Премьер-лиги «Ливерпуль» может подписать полузащитника «Шахтера» и сборной Бразилии Бернарда.

Бразильские клубы нацелились на Бернарда Бразильские клубы нацелились на Бернарда

Полузащитник «Шахтера» Бернард стал объектом интереса двух видных бразильских клубов..

«Порту» торгует бразильского легионера «Шахтера» «Порту» торгует бразильского легионера «Шахтера»

Бернард этим летом может покинуть Украину.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх