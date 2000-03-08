Раздел: Спорт
«Шахтер» до конца сезона теряет ключевого полузащитника
Бразильский полузащитник «Шахтера» Бернард из-за проблем с плечом вынужден досрочно завершить сезон.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1» сообщил, что Бернард в связи с необходимостью операции на плече после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Ромы» улетит в Бразилию для проведения хирургического вмешательства.
Для Бернарда сегодняшний матч против «Ромы» может стать последним в футболке «Шахтера». Действующий контракт бразильца с клубом истекает летом 2018 года, а подписывать новое соглашение с «горняками» футболист сборной Бразилии не хочет.
Бернард проводит свой лучший сезон с момента перехода в «Шахтер» в августе 2013 года. Во всех турнирах экс-полузащитник «Атлетико Минейро» отыграл 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
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Трансфер Бернарда является крупнейшим в истории «Шахтера». За бразильца действующий чемпион Украины пять лет назад заплатил 25 миллионов долларов.
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью телеканалу «Футбол 1» сообщил, что Бернард в связи с необходимостью операции на плече после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Ромы» улетит в Бразилию для проведения хирургического вмешательства.
Для Бернарда сегодняшний матч против «Ромы» может стать последним в футболке «Шахтера». Действующий контракт бразильца с клубом истекает летом 2018 года, а подписывать новое соглашение с «горняками» футболист сборной Бразилии не хочет.
Бернард проводит свой лучший сезон с момента перехода в «Шахтер» в августе 2013 года. Во всех турнирах экс-полузащитник «Атлетико Минейро» отыграл 28 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
Читайте также: «Шахтер» на два месяца потерял ключевого полузащитника
Трансфер Бернарда является крупнейшим в истории «Шахтера». За бразильца действующий чемпион Украины пять лет назад заплатил 25 миллионов долларов.
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