Раздел: Спорт
Украина объявила бойкот всем соревнованиям на территории России
Министерство молодежи и спорта Украины на государственном уровне приняло решение о полном бойкоте международных соревнований, проводимых на территории России.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя для российской прессы отказ сборной Украины от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщил, что бойкот Украины распространяется на все виды спорта.
«Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене.
Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем», - приводит слова Брынзака издание «Советский спорт».
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Таким образом, как минимум несколько ближайших международных турниров пройдут без представителей Украины. В 2018 году Россия примет чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов и другие соревнования.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя для российской прессы отказ сборной Украины от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщил, что бойкот Украины распространяется на все виды спорта.
«Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене.
Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем», - приводит слова Брынзака издание «Советский спорт».
Читайте также: Украина решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Таким образом, как минимум несколько ближайших международных турниров пройдут без представителей Украины. В 2018 году Россия примет чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов и другие соревнования.
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