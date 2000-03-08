Украина объявила бойкот всем соревнованиям на территории России

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя для российской прессы отказ сборной Украины от выступления на этапе Кубка мира в Тюмени, сообщил, что бойкот Украины распространяется на все виды спорта.«Мы встретились с министром, обсудили все и приняли такое совместное решение. В итоге мы снялись с этапа в Тюмени. Закончим сезон в Холменколлене.Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России. Вот и мы не едем», - приводит слова Брынзака издание «Советский спорт».Таким образом, как минимум несколько ближайших международных турниров пройдут без представителей Украины. В 2018 году Россия примет чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов и другие соревнования.