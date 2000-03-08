«Шахтер» проиграл в Риме и покинул Лигу Чемпионов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ключевой момент ответного поединка произошел на 52-й минуте – Джеко, воспользовавшись позиционной ошибкой Ордеца, вырвался на свидание с Пятовым и переиграл голкипера сборной Украины.У «Шахтера» на ответ оставалось около 40 минут, но «горнякам» так и не удалось создать хотя бы один опасный момент у ворот Алиссона. Финальный штурм гостей осложнило удаление Ордеца, получившего прямую красную карточку за фол последней надежды на Джеко.Даже в меньшинстве «Шахтер» прижал «Рому» к собственным воротам и отметился несколькими перспективными прорывами, однако нанести акцентированный удар по воротам защитники итальянцев подопечным Фонсеки не позволили.«Шахтер» в текущем сезоне Лиги Чемпионов в восьми матчах одержал пять побед при трех поражениях. «Горняками» были биты «Наполи», «Манчестер Сити», «Фейеноорд» (дважды) и «Рома».— Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)Гол: Джеко, 52Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти — Джеко (Эль Шаарави, 89)Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко (Патрик, 74), Фред — Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард — ФеррейраПредупреждения: Флоренци, Манолас — Степаненко, Фред, ФеррейраУдаление: Ордец, 79 (фол последней надежды)