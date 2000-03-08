«Севилья» сенсационно выбила «Ман Юнайтед» из Лиги Чемпионов

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После удручающей нулевой ничьи в Испании, когда только мастерство Де Хеа спасло «Ман Юнайтед» от пропущенных мячей, от Жозе Моуриньо ожидали атакующего футбола, но португалец продолжил играть вторым номером, за что поплатился во втором тайме.Решающим в матче стала 72-й минута – наставник «Севильи» бросил в бой Виссама Бен-Йеддера, и француз спустя шесть минут поверг «Олд Траффорд» в ступор. Экс-нападающий «Тулузы» сначала реализовал быструю контратаку испанцев, а затем так пробил головой, что, казалось, непробиваемый Де Хеа помог мячу пересечь линию ворот.«Манчестер Юнайтед» для камбэка нужно было забивать три мяча – один гол Ромелу Лукаку отквитал, но на этом Лига Чемпионов для звездных манкунианцев была завершена.«Севилья» с третьей попытки пробилась в четвертьфинал Лиги Чемпионов. В сезоне 2008-2009 андалусийцы в 1/8 финала уступили московскому ЦСКА, а в прошлом сезоне не справились с «Лестером».Манчестер Юнайтед —1:2 (первый матч — 0:0)Голы: Лукаку, 84 — Бен Йеддер, 74, 78Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия (Мата, 77), Смоллинг, Байи, Янг — Феллаини (Погба, 60), Матич — Лингард (Мартиаль, 77), Санчес, Рашфорд — ЛукакуСевилья: Рико — Меркадо, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Банега — Сарабия, Васкес (Писарро, 87), Корреа (Гайс, 89) — Муриэль (Бен Йеддер, 72)Предупреждения: Рашфорд — Банега, Бен Йеддер, Корреа, Сарабия