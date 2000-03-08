НБА: 100-й трипл-дабл Уэстбрука, победы «Торонто» и «Кливленда»

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Главным событием большого игрового дня стал 100-й трипл-дабл разыгрывающего «Оклахомы» Рассела Уэстбрука. В победном матче с «Атлантой» лидер «Тандер» набрал 32 очка, собрал 12 подборов и раздал 12 передач. Уэстбрук стал четвертым игроком НБА, оформившим как минимум 100 трипл-даблов. Ранее это удавалось Оскару Робертсону (181), Мэджику Джонсону (138) и Джейсону Кидду (107).Лидер Востока «Торонто» во второй половине выездного матча с «Бруклином» отыграл 15-очковое отставание и продлил свою победную серию до девяти матчей. Лучшим у канадцев стал Йонас Валанчюнас, а три резервиста набрали как минимум по 10 очков.: Йонас Валанчюнас (26+14 подборов).14-й трипл-дабл в сезоне ЛеБрона Джеймса помог «Кливленду» на выезде обыграть «Финикс». «Кавальерс» мощно провели первую половину и легко удержали добытое преимущество. Украинец Алексей Лэнь за 5 минут набрал 2 очка и 2 подбора.: ЛеБрон Джеймс (28+13 подборов+11 передач).«Сан-Антонио» легко разобрался с «Орландо» и продолжил борьбу за плей-офф. «Сперс» имеют аналогичные показатели с «Клипперс» и «Ютой», но уступают конкурентам по дополнительным показателям.: ЛаМаркус Олдридж (24+7 подборов)Вашингтон – Миннесота 111:116 (26:25, 33:28, 31:29, 21:34)Филадельфия – Индиана 98:101 (23:33, 30:24, 26:26, 19:18)Нью-Йорк – Даллас 97:110 (31:29, 29:28, 12:26, 25:27)Бруклин – Торонто 102:116 (40:32, 27:25, 18:30, 17:29)Атланта – Оклахома 107:119 (28:31, 38:23, 22:36, 19:29)Чикаго – Клипперс 106:112 (27:31, 33:31, 18:28, 28:22)Нью-Орлеан – Шарлотт 119:115 (37:32, 35:33, 20:27, 27:23)Сан-Антонио – Орландо 108:72 (24:18, 38:19, 34:20, 12:15)Юта – Детройт 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)Финикс – Кливленд 107:129 (18:38, 34:30, 28:34, 27:27)Лейкерс – Денвер 112:103 (35:22, 13:25, 29:35, 35:21)