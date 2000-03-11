«Барселона» громит «Челси» на пути к 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Ответный матч с первых секунд пошел не по сценарию «Челси» - уже на второй минуте голкипер «Аристократов» Тибо Куртуа ухитрился между ног пропустить мяч после удара Лионеля Месси, который угрожал воротам гостей практически с нулевого угла.В ответ на ранний гол Месси англичане организовали несколько опасных моментов, но на 20-й минуте пропустили быструю атаку «Барселоны» и оказались в плачевной ситуации. Месси обыграл двух защитников «Челси» и покатил на Усмана Дембеле, а француз мощно выстрелил в дальний угол и забил свой важный гол с момента переезда в Каталонию.После двух голов характер игры не изменился – «Челси» удавалось регулярно тревожить оборону «Барселоны», однако все атакующие попытки гостей обрывались на полуслове.На 63-й минуте Месси снял все вопросы о победителе пары. Аргентинец, получив мяч от Луиса Суареса, на вираже обошел опекуна и пробил в ближний угол. Куртуа вновь пропустил мяч между ног. 100-й гол для Месси в Лиге Чемпионов, а «Барселона» продлевает свою феноменальную победную серию в 1/8 финала главного клубного турнира мира.— Челси 3:0 (первый матч — 1:1)Голы: Месси, 3, 63, Дембеле, 20.: тер Штеген — Роберто, Пике, Умтити, Альба — Дембеле (Видаль, 67), Ракитич, Бускетс (Гомеш, 62), Иньеста (Паулиньо, 56) — Месси, Л. Суарес.: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Мозес (Дзаппакоста, 67), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 66), Азар (Педро, 82).Предупреждения: Роберто — Виллиан, Жиру, Алонсо.