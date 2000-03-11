Раздел: Спорт
Месси – второй футболист, забивший в Лиге Чемпионов 100 голов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил достижение Криштиану Роналду и стал вторым игроком, забившим в Лиге Чемпионов 100 мячей.
Юбилейный гол аргентинец оформил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Барселоны» (3:0). Свой 100-й гол в турнире Месси забил в 123-м матче.
Чтобы забить 100 голов в Лиге Чемпионов, четырехкратный победитель турнира провел на поле 10090 минут и нанес 534 удара. Роналду, для сравнения, отыграл на 21 матчей больше и забил 100 голов с 790 ударов. На момент сотого мяча Месси исполнилось 30 лет и 263 дня, Роналду – 32 года и 72 дня.
Свой первый гол в Лиге Чемпионов Лионель Месси забил 2 ноября 2005 года в матче с «Панатинаикосом». Когда аргентинец отличался забитым мячом, «Барселона» лишь в трех случаях потерпела поражение.
Читайте также: Криштиану Роналду установил рекорд в Лиге Чемпионов
Топ-10 бомбардиров в истории Лиги Чемпионов (без учета квалификации):
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов
2. Лионель Месси (Аргентина) – 100
3. Рауль (Испания) – 71
4. Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) – 56
5. Карим Бензема (Франция) – 53
6. Тьерри Анри (Франция) – 50
7. Андрей Шевченко (Украина) – 48
8. Златан Ибрагимович (Швеция) – 48
9. Филиппо Индзаги (Италия) – 46
10. Роберт Левандовски (Польша) – 45
Юбилейный гол аргентинец оформил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Барселоны» (3:0). Свой 100-й гол в турнире Месси забил в 123-м матче.
Чтобы забить 100 голов в Лиге Чемпионов, четырехкратный победитель турнира провел на поле 10090 минут и нанес 534 удара. Роналду, для сравнения, отыграл на 21 матчей больше и забил 100 голов с 790 ударов. На момент сотого мяча Месси исполнилось 30 лет и 263 дня, Роналду – 32 года и 72 дня.
Свой первый гол в Лиге Чемпионов Лионель Месси забил 2 ноября 2005 года в матче с «Панатинаикосом». Когда аргентинец отличался забитым мячом, «Барселона» лишь в трех случаях потерпела поражение.
Читайте также: Криштиану Роналду установил рекорд в Лиге Чемпионов
Топ-10 бомбардиров в истории Лиги Чемпионов (без учета квалификации):
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов
2. Лионель Месси (Аргентина) – 100
3. Рауль (Испания) – 71
4. Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) – 56
5. Карим Бензема (Франция) – 53
6. Тьерри Анри (Франция) – 50
7. Андрей Шевченко (Украина) – 48
8. Златан Ибрагимович (Швеция) – 48
9. Филиппо Индзаги (Италия) – 46
10. Роберт Левандовски (Польша) – 45
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
208
0
Оставьте свой комментарий