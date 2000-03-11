Месси – второй футболист, забивший в Лиге Чемпионов 100 голов

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Юбилейный гол аргентинец оформил в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Барселоны» (3:0). Свой 100-й гол в турнире Месси забил в 123-м матче.Чтобы забить 100 голов в Лиге Чемпионов, четырехкратный победитель турнира провел на поле 10090 минут и нанес 534 удара. Роналду, для сравнения, отыграл на 21 матчей больше и забил 100 голов с 790 ударов. На момент сотого мяча Месси исполнилось 30 лет и 263 дня, Роналду – 32 года и 72 дня.Свой первый гол в Лиге Чемпионов Лионель Месси забил 2 ноября 2005 года в матче с «Панатинаикосом». Когда аргентинец отличался забитым мячом, «Барселона» лишь в трех случаях потерпела поражение.(без учета квалификации):1. Криштиану Роналду (Португалия) – 117 голов2. Лионель Месси (Аргентина) – 1003. Рауль (Испания) – 714. Рууд ван Нистелрой (Нидерланды) – 565. Карим Бензема (Франция) – 536. Тьерри Анри (Франция) – 507. Андрей Шевченко (Украина) – 488. Златан Ибрагимович (Швеция) – 489. Филиппо Индзаги (Италия) – 4610. Роберт Левандовски (Польша) – 45