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«Атлетико», «Арсенал» и «Марсель» вышли в 1/4 финала Лиги Европы
Сыграны ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Главный фаворит Лиги Европы «Атлетико» с общим счетом 8:1 разбил лидера российской Премьер-лиги «Локомотив». Фернандо Торрес оформил дубль, а Антуан Гризманн шикарно перебросил вратаря «Железнодорожников».
Статусное противостояние «Арсенала» и «Милана» завершилось повторной победой «Канониров». Итальянцы усилиями Хакана Чалханоглу вернули интригу, но вскоре на ровном месте получили пенальти в свои ворота, а во втором тайме окончательно смирились с превосходством хозяев.
Дортмундской «Боруссии» без Андрея Ярмоленко не удалось отыграться в выездном матче против «Зальцбурга». Немцы весь второй тайм активно атаковали, однако прервать 14-матчевую победную серию хозяев «Шмели» не смогли.
Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:
Локомотив – Атлетико 1:5 (первый матч 0:3)
Голы: Рыбус, 20 — Корреа, 16, Сауль, 47, Торрес, 65, 70, Гризманн, 85
Зенит — РБ Лейпциг 1:1 (первый матч 1:2)
Голы: Дриусси, 45+1 — Огустин, 22
Атлетик – Марсель 1:2 (первый матч 2:5)
Голы: Иньяки Уильямс, 74 - Пайе, 38 (с пенальти), Окампос, 52
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Виктория — Спортинг Л 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Бакош, 6, 64 — Батталья, 105+2
Арсенал – Милан 3:1 (первый матч 2:0)
Голы: Уэлбек, 39 (с пенальти), 86, Джака, 71 – Чалханоглу, 35
Лион – ЦСКА 2:3 (первый матч (1:0)
Голы: Корне, 58, Диас. 71 – Головин, 39, Муса, 60, Вернблум, 65
Ред Булл Зальцбург – Боруссия Д 0:0 (первый матч 2:1)
Главный фаворит Лиги Европы «Атлетико» с общим счетом 8:1 разбил лидера российской Премьер-лиги «Локомотив». Фернандо Торрес оформил дубль, а Антуан Гризманн шикарно перебросил вратаря «Железнодорожников».
Статусное противостояние «Арсенала» и «Милана» завершилось повторной победой «Канониров». Итальянцы усилиями Хакана Чалханоглу вернули интригу, но вскоре на ровном месте получили пенальти в свои ворота, а во втором тайме окончательно смирились с превосходством хозяев.
Дортмундской «Боруссии» без Андрея Ярмоленко не удалось отыграться в выездном матче против «Зальцбурга». Немцы весь второй тайм активно атаковали, однако прервать 14-матчевую победную серию хозяев «Шмели» не смогли.
Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:
Локомотив – Атлетико 1:5 (первый матч 0:3)
Голы: Рыбус, 20 — Корреа, 16, Сауль, 47, Торрес, 65, 70, Гризманн, 85
Зенит — РБ Лейпциг 1:1 (первый матч 1:2)
Голы: Дриусси, 45+1 — Огустин, 22
Атлетик – Марсель 1:2 (первый матч 2:5)
Голы: Иньяки Уильямс, 74 - Пайе, 38 (с пенальти), Окампос, 52
Читайте также: «Боруссия Д», «Атлетико» и «Милан» вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Виктория — Спортинг Л 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Бакош, 6, 64 — Батталья, 105+2
Арсенал – Милан 3:1 (первый матч 2:0)
Голы: Уэлбек, 39 (с пенальти), 86, Джака, 71 – Чалханоглу, 35
Лион – ЦСКА 2:3 (первый матч (1:0)
Голы: Корне, 58, Диас. 71 – Головин, 39, Муса, 60, Вернблум, 65
Ред Булл Зальцбург – Боруссия Д 0:0 (первый матч 2:1)
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