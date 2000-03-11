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«Атлетико», «Арсенал» и «Марсель» вышли в 1/4 финала Лиги Европы

«Атлетико», «Арсенал» и «Марсель» вышли в 1/4 финала Лиги ЕвропыСыграны ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Главный фаворит Лиги Европы «Атлетико» с общим счетом 8:1 разбил лидера российской Премьер-лиги «Локомотив». Фернандо Торрес оформил дубль, а Антуан Гризманн шикарно перебросил вратаря «Железнодорожников».

Статусное противостояние «Арсенала» и «Милана» завершилось повторной победой «Канониров». Итальянцы усилиями Хакана Чалханоглу вернули интригу, но вскоре на ровном месте получили пенальти в свои ворота, а во втором тайме окончательно смирились с превосходством хозяев.

Дортмундской «Боруссии» без Андрея Ярмоленко не удалось отыграться в выездном матче против «Зальцбурга». Немцы весь второй тайм активно атаковали, однако прервать 14-матчевую победную серию хозяев «Шмели» не смогли.

Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы:

Локомотив – Атлетико 1:5 (первый матч 0:3)
Голы: Рыбус, 20 — Корреа, 16, Сауль, 47, Торрес, 65, 70, Гризманн, 85

Зенит — РБ Лейпциг 1:1 (первый матч 1:2)
Голы: Дриусси, 45+1 — Огустин, 22

Атлетик – Марсель 1:2 (первый матч 2:5)
Голы: Иньяки Уильямс, 74 - Пайе, 38 (с пенальти), Окампос, 52

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Виктория — Спортинг Л 2:1 (первый матч 0:2)
Голы: Бакош, 6, 64 — Батталья, 105+2

Арсенал – Милан 3:1 (первый матч 2:0)
Голы: Уэлбек, 39 (с пенальти), 86, Джака, 71 – Чалханоглу, 35

Лион – ЦСКА 2:3 (первый матч (1:0)
Голы: Корне, 58, Диас. 71 – Головин, 39, Муса, 60, Вернблум, 65

Ред Булл Зальцбург – Боруссия Д 0:0 (первый матч 2:1)
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 Теги: Лига Европы, Атлетико, Арсенал

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Сегодня, 00:05 » Автор: Иван Мартынов
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