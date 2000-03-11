Раздел: Спорт
Украина завершила еврокубковый сезон на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА
Украинские клубы в сезоне 2017-2018 общими усилиями набрали 40 рейтинговых очков.
Уходящая неделя стала торжеством Рима и катастрофой для Украины – «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Чемпионов по правилу выездного мяча уступил «Роме», а «Динамо» в противостоянии с «Лацио» проиграло ответный матч 1/8 финала Лиги Европы и вслед за непримиримым соперником завершило еврокубковый сезон.
Пятерка украинских клубов («Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик» и «Александрия») набрала 40 очков или же 8,000 балла. Традиционно для последних лет наибольший вклад сделал «Шахтер» - «горняки» за счет выхода в плей-офф Лиги Чемпионов набрали 19 очков, опередив «Динамо» на 4,5 балла. «Заря» благодаря двум победам в групповом этапе Лиги Европы пополнила копилку на 4 балла.
Украинские клубы в восьмой раз в истории набрали за сезон как минимум 8,000 балла. Рекордным остается сезон 2008-2009 – победа «Шахтера» в Кубке УЕФА и мощные выступления «Динамо» и «Металлист» принесли 16,625 балла.
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Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:
1. Испания – 103,998
2. Англия – 77,748
3. Италия – 74,749
4. Германия – 70,427
5. Франция – 55,415
6. Россия – 53,182
7. Португалия – 46,915
8. Украина – 41,133
9. Бельгия – 38,500
10. Турция – 35,800
Уходящая неделя стала торжеством Рима и катастрофой для Украины – «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Чемпионов по правилу выездного мяча уступил «Роме», а «Динамо» в противостоянии с «Лацио» проиграло ответный матч 1/8 финала Лиги Европы и вслед за непримиримым соперником завершило еврокубковый сезон.
Пятерка украинских клубов («Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик» и «Александрия») набрала 40 очков или же 8,000 балла. Традиционно для последних лет наибольший вклад сделал «Шахтер» - «горняки» за счет выхода в плей-офф Лиги Чемпионов набрали 19 очков, опередив «Динамо» на 4,5 балла. «Заря» благодаря двум победам в групповом этапе Лиги Европы пополнила копилку на 4 балла.
Украинские клубы в восьмой раз в истории набрали за сезон как минимум 8,000 балла. Рекордным остается сезон 2008-2009 – победа «Шахтера» в Кубке УЕФА и мощные выступления «Динамо» и «Металлист» принесли 16,625 балла.
Читайте также: Таблица коэффициентов УЕФА: Украина завершает сезон на восьмой строке
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:
1. Испания – 103,998
2. Англия – 77,748
3. Италия – 74,749
4. Германия – 70,427
5. Франция – 55,415
6. Россия – 53,182
7. Португалия – 46,915
8. Украина – 41,133
9. Бельгия – 38,500
10. Турция – 35,800
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