Украина завершила еврокубковый сезон на восьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА

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Уходящая неделя стала торжеством Рима и катастрофой для Украины – «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Чемпионов по правилу выездного мяча уступил «Роме», а «Динамо» в противостоянии с «Лацио» проиграло ответный матч 1/8 финала Лиги Европы и вслед за непримиримым соперником завершило еврокубковый сезон.Пятерка украинских клубов («Шахтер», «Динамо», «Заря», «Олимпик» и «Александрия») набрала 40 очков или же 8,000 балла. Традиционно для последних лет наибольший вклад сделал «Шахтер» - «горняки» за счет выхода в плей-офф Лиги Чемпионов набрали 19 очков, опередив «Динамо» на 4,5 балла. «Заря» благодаря двум победам в групповом этапе Лиги Европы пополнила копилку на 4 балла.Украинские клубы в восьмой раз в истории набрали за сезон как минимум 8,000 балла. Рекордным остается сезон 2008-2009 – победа «Шахтера» в Кубке УЕФА и мощные выступления «Динамо» и «Металлист» принесли 16,625 балла.1. Испания – 103,9982. Англия – 77,7483. Италия – 74,7494. Германия – 70,4275. Франция – 55,4156. Россия – 53,1827. Португалия – 46,9159. Бельгия – 38,50010. Турция – 35,800