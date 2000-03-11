НХЛ: результативные победы «Вашингтона» и «Питтсбурга»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Вашингтон» забросил семь шайб в ворота «Айлендерс» и в девятый раз с 2008 года одержал в регулярном чемпионате как минимум 40 побед. Первой звездой матча стал Евгений Кузнецов, отдавший три результативных передачи, которому осталось набрать 8 очков, чтобы повторить личный рекорд результативности в НХЛ.«Питтсбург» в решающем периоде дожал «Монреаль» и продолжил борьбу с «Вашингтоном» за победу в Столичном дивизионе. Главным героем матча стал Патрик Хорнквист, забросивший победную шайбу и набравший три очка (2+1). Лидер «Пингвинов» Евгений Малкин в третий раз в карьере забросил за сезон 40 шайб.Лидер Запада «Нэшвилл» не без проблем справился с «Аризоной». Очередную победу «Хищникам» принесла результативная игра Кайла Терриса – 28-летний канадец в решающем периоде сравнял счет, а затем ассистировал на победную шайбу Кевина Фиалы.Баффало — Торонто 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон 3:7 (2:3, 0:2, 1:2)Филадельфия — Коламбус 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)Монреаль — Питтсбург 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)Флорида — Бостон 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)Сент-Луис — Колорадо 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)Виннипег — Чикаго 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)Аризона — Нэшвилл 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)Лос-Анджелес — Детройт 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)