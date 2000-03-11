НБА: успехи «Торонто» и «Бостона», осечка «Голден Стейта»

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Отсутствие Кайла Лаури едва ли не стоило «Торонто» повторения рекордной победной серии в клубной истории. «Рэпторс» только в овертайме дожали «Даллас» и выиграли 11-й матч подряд. Оба раза от поражения канадцев спас ДеМар ДеРозан, который в концовке последней четверти набрал за последние 98 секунд набрал четыре очка, а в овертайме реализовал решающий бросок.: ДеМар ДеРозан (29+6 передач).У обескровленного «Бостона» не возникло проблем в выездном матче с «Орландо». «Селтикс» выиграли первую половину с 17-очковым перевесом и только в концовке матча позволили хозяевам избежать полного разгрома. Пять игроков «Бостона» набрали как минимум по 10 очков.: Терри Розье (17+7 подборов+ 5 передач).«Голден Стейт» без Карри, Томпсона и Дюранта в домашнем матче уступил «Сакраменто». «Воины» реализовали всего 41% бросков с игры и провалили концовку матча, пропустив рывок 11:3.: Бадди Хилд (22+7 подборов+ 7 передач)Орландо – Бостон 83:92 (16:25, 15:23, 21:27, 31:17)Филадельфия – Бруклин 120:116 (30:33, 25:25, 31:23, 34:35)Торонто – Даллас 122:115 OT (29:27, 25:33, 24:24, 28:22, 16:9)Оклахома – Клипперс 121:113 (27:30, 36:26, 26:28, 32:29)Голден Стейт – Сакраменто 93:98 (36:29, 23:28, 16:18, 18:23)Лейкерс – Майами 91:92 (24:25, 26:25, 21:24, 20:18)