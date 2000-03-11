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НХЛ: «Нэшвилл» вышел в плей-офф, победы «Вашингтона» и «Сан-Хосе»

НХЛ: «Нэшвилл» вышел в плей-офф, победы «Вашингтона» и «Сан-Хосе»За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

«Нэшвилл» на домашнем льду разобрался с «Анахаймом» и первым обеспечил себе место в плей-офф. «Хищники» благодаря дублю Филипа Форсберга до шести очков сократили отставание от клубного рекорда и упрочили свой отрыв от идущего вторым в Центральном дивизионе «Виннипега» до 10 пунктов.

Алекс Чиассон стал неожиданным героем «Вашингтона» в домашнем матче с «Айлендерс». Защитник при счете 2:1 отдал два ассиста и забросил восьмую шайбу в сезоне. «Вашингтон» с четырьмя победами подряд сохраняет лидерство в Столичном дивизионе.

Главным героем дня стал форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кэйн, забросивший четыре шайбы в победном матче с «Калгари». Кэйн – четвертый игрок в истории
«Шаркс», оформлявший покер в регулярном чемпионате. Ранее это удавалось Оуэну Нолану, Томашу Гертлу и Патрику Марло. «Сан-Хосе» одержал третью победу подряд и закрепился на второй позиции в Тихоокеанском дивизионе.

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Результаты матчей дня:

Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Оттава — Даллас 3:2 (в овертайме) (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Нэшвилл — Колорадо 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Калгари — Сан-Хосе 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Анахайм — Детройт 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Вегас — Миннесота 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
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 Теги: НХЛ, Нэшвилл, Вашингтон

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Сегодня, 08:49 » Автор: Иван Мартынов
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