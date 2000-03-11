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Биатлон. Француженки выиграли последнюю эстафету сезона, провал Украины

Биатлон. Француженки выиграли последнюю эстафету сезона, провал УкраиныСборная Франции одержала победу в заключительной эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене.

На первом этапе Анастасия Меркушина с одним дополнительным патроном на последнем круге проиграла почти 30 секунд и передала эстафету на 11-й позиции с 38-секундным отставанием от лидирующей Италии.

После второго этапа в исполнении Виты Семеренко Украина окончательно выпала из списка претендентов на призовое место. С пятью дополнительными патронами команда удержалась на 11-м месте, но отставание от лидера увеличилось почти до двух минут.

Валя Семеренко на третьем этапе с одним дополнительным патроном сумела поднять команду на шестое место, но все еще с гигантским отставанием от топ-3. При передаче эстафеты Семеренко столкнулась с Юлией Джимой, что обошлось Украине в пять потерянных секунд. На последнем этапе Джима взяла четыре дополнительных патрона и опустилась на восьмое место.

Победу в эстафете на последнем этапе разыгрывали Франция, Италия и Германия. На лежке Анаис Бескон была точна и сумела сбежать от итальянки. На стойке француженка допустила один промах и позволила Лауре Дальмайер сократить отставание всего до 8 секунд. Казалось, что звездная немка вырвет победу, но на последнем круге Бескон не дала Дальмайер ни единого шанса. Бронза у сборной Италии.

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Холменколлен. Женщины. Результаты эстафеты:

1. Франция (А. Шевалье, Эмонье, Дорен Абер, Бескон, 0+6) 1:10:58.3
2. Германия (Хаммершмидт, Херрманн, Пройсс, Дальмайер, 0+7) +14.4
3. Италия (Виттоцци, Вирер, Готье, Санфилиппо, 0+8) +33.2

8. Украина (0+11) +2:36.1
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 Теги: биатлон, Кубок мира, Франция

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Сегодня, 15:16 » Автор: Иван Мартынов
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