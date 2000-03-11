«Сталь» и «Звезда» минимально огорчают фаворитов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«Сталь» по игре на выезде разобралась с «Черноморцем» и прогрессировала на 10-е место. Единственный гол на 18-й минуте забил лидер гостей Орест Кузык – форвард принял мяч после фланговой передачи и мощным ударом оставил не у дел голкипера «Моряков». «Сталь» полностью контролировала ход матча и закономерно оформила вторую победу подряд.Черноморец —0:1Гол: Кузык, 18: Безрук — Люлька, Зубейко, Жунич (Хамелюк, 71), Бамба (Бобко, 61) — Черный, Смирнов, Татарков, Ковалец, Силвио (Матяж, 60) — Семенив.: Пеньков — Джонатан, Грачев, Ощипко, Климчук (Тиаго Ромуло, 77) — Задерака, Якимив (Копытов, 63), Мысык, Месхи, Эберт (Даниелян, 46) — Кузык.Предупреждение: Тиаго Ромуло, Смирнов, МысыкЗаявку на сохранение места в Премьер-лиге сделала и «Звезда», неожиданно на выезде обыгравшая «Олимпик». Ключевой момент матча произошел на 60-й минуте – Братаков решился на дальний удар, и мяч после рикошета от Очигавы оказался в сетке ворот Махарадзе. «Звезда» сразу после забитого мяча отошла к своим воротам и без особых проблем отбила атаки номинальных хозяев.Олимпик —0:1Гол: Очигава, 60 (автогол): Махарадзе — Парцвания, Мищенко (Очигава, 46), Вакуленко, Немчанинов — Доронин, Вукович — Кисиль, Щедрый, Г.Пасич (Захаркив, 64) — Беленький (Сондей, 46).: Паст — Кейта (Билоног, 73), Братков, Фатеев — Оганесян (Малиновский, 76), Загальский, Гедж (Ямполь, 90+2), Драченко, Цюпа — Рассадкин, Кондраков.Предупреждения: Захаркив, Махарадзе — Кейта, Загальский, Гедж.