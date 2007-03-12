НХЛ: «Бостон» разбил «Тампу», успехи «Сан-Хосе» и «Торонто»

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Битва двух сильнейших команд Востока завершилась разгромом «Тампы». Голкипер «Бостона» Туука Раск парировал 27 бросков и в пятый раз добился 30 побед за сезон, что стало новым рекордом в истории «Брюинз». «Бостон», имея матч в запасе, всего на два очка отстает от «Тампы».«Сан-Хосе» в выездном матче с «Ванкувером» добился четвертой победы подряд. Первой звездой матча стал швейцарский легионер «Шаркс» Тимо Майер, забросивший победную шайбу на шестой минуте решающего периода. «Сан-Хосе» до шести очков сократил отставание от лидирующего в Тихоокеанском дивизионе «Вегаса».«Торонто» отгрузил четыре безответных шайбы в ворота «Монреаля» и продолжил погоню за «Тампой» и «Бостоном». Голкипер хозяев Кертис МакЭлхинни совершил 33 сэйва и оформил шатаут, а Назем Кадри забросил 28-б шайбу в сезоне.«Коламбус» в домашнем матче с «Оттавой» одержал седьмую победу подряд и поднялся на третье место в Столичном дивизионе. Лучшим игроком матча стал Маркус Нутиваара, на счету которого победная шайба.Баффало — Чикаго 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)Флорида — Эдмонтон 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)Лос-Анджелес — Нью-Джерси 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)Торонто — Монреаль 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)Тампа-Бэй — Бостон 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)Каролина — Филадельфия 2:4 (1:0, 0:0, 1:4)Коламбус — Оттава 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 (в овертайме) (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)Аризона — Миннесота 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)Ванкувер — Сан-Хосе 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)