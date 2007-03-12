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Биатлон. Домрачева выиграла преследование в Холменколлене, Джима – в топ-5
Дарья Домрачева опередила Анастасию Кузьмину в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
На первой стрельбе Кузьмина отработала без промахов, а осечка Домрачевой позволила экс-россиянке увеличить свое преимущество до 45 секунд. Второй огневой рубеж внес перелом в гонку – Кузьмина с двумя осечками позволила Домрачевой сократить отставание всего до восьми секунд.
После стойки лидерство перехватила немка Хильдебранд, однако на последней стрельбе Франциска не закрыла две мишени и лишилась шансов даже на попадание в цветочную церемонию.
А победу в гонке на последнем круге разыграли все те же Кузьмина и Домрачева – белоруска атаковала на последнем подъеме и без проблем сбежала от соперницы, на боеспособности которой сказались лишние 300 метров, проведенные на штрафных кругах. Домрачева одержала четвертую победу в сезоне и 31-ю в карьере.
Юлия Джима не смогла защитить третье место – киевлянка до последней стрельбы претендовала на призовое место, однако промах на стойке помешал ей побороться со Сьюзан Данкли за бронзу. Украинка на последнем круге отыграла две позиции и в восьмой раз в сезоне приняла участие в цветочной церемонии.
Анастасия Меркушина также может занести преследование себе в актив – украинка с одним промахом отыграла 17 позиции и финишировала в очковой зоне.
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Холменколлен. Женщины. Результаты гонки преследования:
1. Дарья Домрачева (Беларусь, 1+0+1+0) 30:37.4
2. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+2+2+0) +9.2
3. Сьюзан Данкли (США, 1+0+1+0) +29.5
4. Фуюко Такизаки (Япония, 0+1+0+0) +37.4
5. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+1) +46.8
…
36. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +3:01.2
На первой стрельбе Кузьмина отработала без промахов, а осечка Домрачевой позволила экс-россиянке увеличить свое преимущество до 45 секунд. Второй огневой рубеж внес перелом в гонку – Кузьмина с двумя осечками позволила Домрачевой сократить отставание всего до восьми секунд.
После стойки лидерство перехватила немка Хильдебранд, однако на последней стрельбе Франциска не закрыла две мишени и лишилась шансов даже на попадание в цветочную церемонию.
А победу в гонке на последнем круге разыграли все те же Кузьмина и Домрачева – белоруска атаковала на последнем подъеме и без проблем сбежала от соперницы, на боеспособности которой сказались лишние 300 метров, проведенные на штрафных кругах. Домрачева одержала четвертую победу в сезоне и 31-ю в карьере.
Юлия Джима не смогла защитить третье место – киевлянка до последней стрельбы претендовала на призовое место, однако промах на стойке помешал ей побороться со Сьюзан Данкли за бронзу. Украинка на последнем круге отыграла две позиции и в восьмой раз в сезоне приняла участие в цветочной церемонии.
Анастасия Меркушина также может занести преследование себе в актив – украинка с одним промахом отыграла 17 позиции и финишировала в очковой зоне.
Читайте также: Джима завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Холменколлене
Холменколлен. Женщины. Результаты гонки преследования:
1. Дарья Домрачева (Беларусь, 1+0+1+0) 30:37.4
2. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+2+2+0) +9.2
3. Сьюзан Данкли (США, 1+0+1+0) +29.5
4. Фуюко Такизаки (Япония, 0+1+0+0) +37.4
5. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+1) +46.8
…
36. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +3:01.2
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