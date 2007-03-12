Биатлон. Домрачева выиграла преследование в Холменколлене, Джима – в топ-5

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На первой стрельбе Кузьмина отработала без промахов, а осечка Домрачевой позволила экс-россиянке увеличить свое преимущество до 45 секунд. Второй огневой рубеж внес перелом в гонку – Кузьмина с двумя осечками позволила Домрачевой сократить отставание всего до восьми секунд.После стойки лидерство перехватила немка Хильдебранд, однако на последней стрельбе Франциска не закрыла две мишени и лишилась шансов даже на попадание в цветочную церемонию.А победу в гонке на последнем круге разыграли все те же Кузьмина и Домрачева – белоруска атаковала на последнем подъеме и без проблем сбежала от соперницы, на боеспособности которой сказались лишние 300 метров, проведенные на штрафных кругах. Домрачева одержала четвертую победу в сезоне и 31-ю в карьере.Юлия Джима не смогла защитить третье место – киевлянка до последней стрельбы претендовала на призовое место, однако промах на стойке помешал ей побороться со Сьюзан Данкли за бронзу. Украинка на последнем круге отыграла две позиции и в восьмой раз в сезоне приняла участие в цветочной церемонии.Анастасия Меркушина также может занести преследование себе в актив – украинка с одним промахом отыграла 17 позиции и финишировала в очковой зоне.1. Дарья Домрачева (Беларусь, 1+0+1+0) 30:37.42. Анастасия Кузьмина (Словакия, 0+2+2+0) +9.23. Сьюзан Данкли (США, 1+0+1+0) +29.54. Фуюко Такизаки (Япония, 0+1+0+0) +37.45. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+1) +46.836. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +3:01.2