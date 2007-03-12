«Заря» обыграла «Верес» и поднялась на третье место

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«Верес» и «Заря» на заснеженном газоне «Арены Львов» за 90 минут нанесли лишь семь ударов по воротам. Удачливей оказались луганчане – единственный гол на 51-й минуте с пенальти забил лидер атак гостей Юри.«Заря» одержала девятую победу в сезоне и потеснила «Ворсклу» с третьей строки. Полтавчане могут вернуться в топ-3 в случае взятия очков в вечернем матче против «Динамо».Верес –0:1Гол: Юри, 51 (с пенальти): Бандура – Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов (Пепи, 66), Степанюк, Западня (Мягков, 80) – Кулиш (Жулио Сезар, 71).: Лунин – Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Харатин (Прийма, 58), Силас – Караваев (Гордиенко, 84), Громов, Лунев (Фаупала, 46) – Юри.Предупреждения: Харатин, Чечер, Лунев – Лукьянчук, Каленчук.«Александрия» и «Карпаты» расписали результативную ничью. На 70-й минуте Виталий Пономарь на дальней штанге замкнул подачу со штрафного, но спустя семь минут экс-полузащитник «Севильи» Марьян Швед обыграл опекуна и мощным ударом распечатал ворота хозяев. В концовке матча Швед дважды из убойной позиции простил «Александрию»Александрия — Карпаты 1:1Голы: Пономарь, 70 — Швед, 77: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Грицук — Полярус, Старенький (Протасов, 60), Цуриков (Шастал, 80) — Пономарь: Шевченко — Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Гуцуляк — Ди Франко (Голодюк, 83), Вербный — Швед, Карраскаль, Мякушко (Санчес, 75) — ЭрбесПредупреждения: Нестеров, Эрбес, Лобай