» » «Заря» обыграла «Верес» и поднялась на третье место
Раздел: Спорт  
0

«Заря» обыграла «Верес» и поднялась на третье место

«Заря» обыграла «Верес» и поднялась на третье местоПродолжается 24-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Верес» и «Заря» на заснеженном газоне «Арены Львов» за 90 минут нанесли лишь семь ударов по воротам. Удачливей оказались луганчане – единственный гол на 51-й минуте с пенальти забил лидер атак гостей Юри.

«Заря» одержала девятую победу в сезоне и потеснила «Ворсклу» с третьей строки. Полтавчане могут вернуться в топ-3 в случае взятия очков в вечернем матче против «Динамо».

Верес – Заря 0:1
Гол: Юри, 51 (с пенальти)

Верес: Бандура – Лукьянчук, Борзенко, Приймак, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов (Пепи, 66), Степанюк, Западня (Мягков, 80) – Кулиш (Жулио Сезар, 71).

Заря: Лунин – Тимчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Харатин (Прийма, 58), Силас – Караваев (Гордиенко, 84), Громов, Лунев (Фаупала, 46) – Юри.

Предупреждения: Харатин, Чечер, Лунев – Лукьянчук, Каленчук.

«Александрия» и «Карпаты» расписали результативную ничью. На 70-й минуте Виталий Пономарь на дальней штанге замкнул подачу со штрафного, но спустя семь минут экс-полузащитник «Севильи» Марьян Швед обыграл опекуна и мощным ударом распечатал ворота хозяев. В концовке матча Швед дважды из убойной позиции простил «Александрию»

Читайте также: «Заря» обыграла «Сталь», ничья «Вереса» и «Мариуполя»

Александрия — Карпаты 1:1
Голы: Пономарь, 70 — Швед, 77

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Грицук — Полярус, Старенький (Протасов, 60), Цуриков (Шастал, 80) — Пономарь

Карпаты: Шевченко — Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Гуцуляк — Ди Франко (Голодюк, 83), Вербный — Швед, Карраскаль, Мякушко (Санчес, 75) — Эрбес

Предупреждения: Нестеров, Эрбес, Лобай
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: чемпионат Украины, Заря, Верес

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:17 » Автор: Иван Мартынов
     206
     0

Похожие новости по теме

«Александрия» обыграла «Мариуполь», нулевка в Одессе «Александрия» обыграла «Мариуполь», нулевка в Одессе

Двумя матчами стартовал 21-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Сталь» обыграла «Александрию», «Ворскла» справилась с «Вересом» «Сталь» обыграла «Александрию», «Ворскла» справилась с «Вересом»

Двумя субботними матчами продолжилась программа 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Шахтер» обыграл «Верес», «Заря» упустила победу над «Черноморцем» «Шахтер» обыграл «Верес», «Заря» упустила победу над «Черноморцем»

Матчами в Одессе и Харькове стартовал 18-й тур чемпионата Украины по футболу.

«Заря» обыграла «Сталь», ничья «Вереса» и «Мариуполя» «Заря» обыграла «Сталь», ничья «Вереса» и «Мариуполя»

Двумя матчами продолжился 12-й тур украинской футбольной Премьер-лиги.

«Заря» разгромила «Черноморец», «Ворскла» огорчила «Александрию» «Заря» разгромила «Черноморец», «Ворскла» огорчила «Александрию»

Матчами в Запорожье и Александрии завершен седьмой тур чемпионата Украины по футболу.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх