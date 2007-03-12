«Динамо» легко разгромило «Ворсклу»

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Интрига в центральном матче тура иссякла уже на четвертой минуте – Артем Беседин после подачи углового идеальным ударом в дальний угол прервал затяжную безголевую серию в чемпионате Украины.Во втором тайме «Динамо» окончательно добил полтавчан – Никита Бурда забил после углового, Виктор Цыганков реализовал пенальти, а точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, одевший футболку «бело-синих» впервые за пять лет.«Динамо» одержало 15-ю победу в сезоне и сократило отставание от «Шахтера» до шести очков. «Ворскла» с отрицательной разницей забитых/пропущенных мячей пропустила на третье место «Зарю».– Ворскла 4:0Голы: Беседин, 4, Бурда, 59, Цыганков, 63 (с пенальти), Хлебас, 88: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78).: Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).Предупреждение: Ротань, 8319 – Факундо Феррейра (Шахтер)14 – Марлос (Шахтер)10 – Виктор Цыганков (Динамо)8 – Юри (Заря)8 – Дьюмерси Мбокани (Динамо)