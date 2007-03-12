Раздел: Спорт
«Динамо» легко разгромило «Ворсклу»
Матчем в Киеве между «Динамо» и «Ворсклой» завершен 24-й тур чемпионата Украины по футболу.
Интрига в центральном матче тура иссякла уже на четвертой минуте – Артем Беседин после подачи углового идеальным ударом в дальний угол прервал затяжную безголевую серию в чемпионате Украины.
Во втором тайме «Динамо» окончательно добил полтавчан – Никита Бурда забил после углового, Виктор Цыганков реализовал пенальти, а точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, одевший футболку «бело-синих» впервые за пять лет.
«Динамо» одержало 15-ю победу в сезоне и сократило отставание от «Шахтера» до шести очков. «Ворскла» с отрицательной разницей забитых/пропущенных мячей пропустила на третье место «Зарю».
Динамо – Ворскла 4:0
Голы: Беседин, 4, Бурда, 59, Цыганков, 63 (с пенальти), Хлебас, 88
Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78).
Ворскла: Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).
Предупреждение: Ротань, 83
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
19 – Факундо Феррейра (Шахтер)
14 – Марлос (Шахтер)
10 – Виктор Цыганков (Динамо)
8 – Юри (Заря)
8 – Дьюмерси Мбокани (Динамо)
Интрига в центральном матче тура иссякла уже на четвертой минуте – Артем Беседин после подачи углового идеальным ударом в дальний угол прервал затяжную безголевую серию в чемпионате Украины.
Во втором тайме «Динамо» окончательно добил полтавчан – Никита Бурда забил после углового, Виктор Цыганков реализовал пенальти, а точку в матче поставил Дмитрий Хлебас, одевший футболку «бело-синих» впервые за пять лет.
«Динамо» одержало 15-ю победу в сезоне и сократило отставание от «Шахтера» до шести очков. «Ворскла» с отрицательной разницей забитых/пропущенных мячей пропустила на третье место «Зарю».
Динамо – Ворскла 4:0
Голы: Беседин, 4, Бурда, 59, Цыганков, 63 (с пенальти), Хлебас, 88
Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Пиварич, Кендзера, Ротань, Вербич, Гармаш (Алибеков, 72), Цыганков, Шапаренко (Буяльский, 88), Беседин (Хлебас, 78).
Ворскла: Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Даллку, Кобахидзе (Ребенок, 60), Чеснаков, Кадимян, Васин, Кулач (Одарюк, 76), Сергийчук (Коломоец, 69).
Предупреждение: Ротань, 83
Турнирная таблица:
Читайте также: «Динамо» в контрольном матче разгромило австрийский клуб
Лучшие бомбардиры:
19 – Факундо Феррейра (Шахтер)
14 – Марлос (Шахтер)
10 – Виктор Цыганков (Динамо)
8 – Юри (Заря)
8 – Дьюмерси Мбокани (Динамо)
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