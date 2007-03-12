MotoGP: Довициозо выиграл Гран-при Катара

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Довициозо в квалификации занял лишь пятое место, а потому на старте гонки будущий победитель со стороны наблюдал за тем, как обладатель поула Жоан Зарко сдерживает атаки Марка Маркеса и Валентино Росси.За 17 кругов до финиша Росси обошел Маркеса и отправился в погоню за Зарко. Вскоре легендарный итальянец начал терять темп и потерял второе место.Тем временем Маркес и Довициозо несколько раз поменялись местами – победу в этой дуэли одержал итальянец, которому удалось за шесть кругов до финиша обойти Зарко.На последнем круге Маркес отчаянно пытался обойти Довициозо, но тот проявил невероятное хладнокровие, наградой за которое стала девятая победа в карьере.1. Андреа Довициозо (Ducati Team) — 42.30,1682. Марк Маркес (Repsol Honda Team) +0,0273. Валентино Росси (Yamaha Movistar MotoGP) +0,7974. Кэл Кратчлоу (LCR Honda Castrol) +2,8815. Данило Петруччи (Pramac Racing) +3,8216. Маверик Виньялес (Yamaha Movistar MotoGP) +3,8887. Дани Педроса (Repsol Honda Team) +4,6218. Жоан Зарко (Monster Yamaha Tech 3) +7,1129. Андреа Янноне (Team Suzuki) +12,95710. Джек Миллер (Alma Pramac Racing) +14,594