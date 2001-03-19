Бундеслига: поражение «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д

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«Лейпциг» нанес «Баварии» первое поражение в 2018 году, а на внутренней арене мюнхенский гранд не уступал с ноября прошлого года. Осечка в матче с вице-чемпионом может помешать «Баварии» отпраздновать чемпионство перед домашними болельщиками – за семь туров до конца сезона команда Юппа Хайнкеса опережает «Шальке» на 17 очков.«Шальке» без Евгения Коноплянки одержал пятую победу подряд и приблизился к возвращению в Лигу Чемпионов. «Боруссия» Д за счет очередного гола Миши Батшуайи продлила свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 12 матчей и продолжила погоню за «Кобальтовыми».— Бавария 2:1Голы: Кейта, 37, Вернер, 56 — Вагнер, 12- Ганновер 1:0Гол: Батшуайи, 24– Байер 2:0Голы: Осако, 9, Цоллер, 69Вольфсбург —0:1Гол: Кнохе, 86 (автогол)Боруссия М — Хоффенхайм 3:3Голы: Дрмич, 33, Штиндль, 72, Гинтер, 90 — Хубнер, 13, Крамарич, 58 (пенальти), Гриллитч, 73— Майнц 3:0Голы: Боатенг, 6, Йович, 23, Ребич, 41Аугсбург -1:3Голы: Хедира, 63 — Белфодил, 5, 40, Крузе, 8Гамбург -1:2Голы: Дуглас, 25 — Лазаро, 56, Калу, 63Фрайбург —1:2Голы: Петерсен, 53 — Гомес, 4, 7523 – Роберт Левандовски (Бавария)13 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д)13 – Николай Петерсен (Фрайбург)11 – Альфред Финнбогасон (Аугсбург)11 – Михаэль Грегорич (Аугсбург)