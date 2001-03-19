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Бундеслига: поражение «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д

Бундеслига: поражение «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» ДСыграны матчи 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Лейпциг» нанес «Баварии» первое поражение в 2018 году, а на внутренней арене мюнхенский гранд не уступал с ноября прошлого года. Осечка в матче с вице-чемпионом может помешать «Баварии» отпраздновать чемпионство перед домашними болельщиками – за семь туров до конца сезона команда Юппа Хайнкеса опережает «Шальке» на 17 очков.

«Шальке» без Евгения Коноплянки одержал пятую победу подряд и приблизился к возвращению в Лигу Чемпионов. «Боруссия» Д за счет очередного гола Миши Батшуайи продлила свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 12 матчей и продолжила погоню за «Кобальтовыми».

Результаты матчей 27-го тура:

Лейпциг — Бавария 2:1
Голы: Кейта, 37, Вернер, 56 — Вагнер, 12

Боруссия Д - Ганновер 1:0
Гол: Батшуайи, 24

Кельн – Байер 2:0
Голы: Осако, 9, Цоллер, 69

Вольфсбург — Шальке 0:1
Гол: Кнохе, 86 (автогол)

Боруссия М — Хоффенхайм 3:3
Голы: Дрмич, 33, Штиндль, 72, Гинтер, 90 — Хубнер, 13, Крамарич, 58 (пенальти), Гриллитч, 73

Айнтрахт Ф — Майнц 3:0
Голы: Боатенг, 6, Йович, 23, Ребич, 41

Аугсбург - Вердер 1:3
Голы: Хедира, 63 — Белфодил, 5, 40, Крузе, 8

Гамбург - Герта 1:2
Голы: Дуглас, 25 — Лазаро, 56, Калу, 63

Фрайбург — Штутгарт 1:2
Голы: Петерсен, 53 — Гомес, 4, 75

Турнирная таблица:

Бундеслига: поражение «Баварии», успехи «Шальке» и «Боруссии» Д









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Лучшие бомбардиры:

23 – Роберт Левандовски (Бавария)
13 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д)
13 – Николай Петерсен (Фрайбург)
11 – Альфред Финнбогасон (Аугсбург)
11 – Михаэль Грегорич (Аугсбург)
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 Теги: чемпионат Германии, Бавария, Шальке

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Сегодня, 10:10 » Автор: Иван Мартынов
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