НХЛ: «Тампа» вышла в плей-офф, «Вегас» разбил «Калгари»

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«Тампа-Бэй» на домашнем льду разобралась с «Эдмонтоном» и первой на Востоке забронировала за собой место в плей-офф. Голкипер «Молний» Луи Доминге совершил 39 сэйвов и стал первой звездой матча, а Никита Кучеров оформил дубль и приблизился к 100 набранных очков за сезон (36+57).«Вегас» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Калгари». Голкипер хозяев Марк-Андре Флери в 33-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лучший бомбардир «Вегаса» Вильямс Карлссон оформил хет-трик и набрал 65-е очко в сезоне (39+26).Очередная шайба Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в выездном матче с «Филадельфией». Лучшим игроком матча стал автор победной шайбы Оскар Линдблом – 21-летний швед впервые в карьере отметился голом и сразу же принес своей команде победу над лидером Столичного дивизиона.Колорадо — Детройт 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)Вегас — Калгари 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)Тампа-Бэй — Эдмонтон 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)Нью-Йорк Айлендерс — Каролина 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)Филадельфия — Вашингтон 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)Чикаго — Сент-Луис 4:5 (в овертайме) (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)Виннипег — Даллас 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)Анахайм — Нью-Джерси 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)