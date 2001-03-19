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НХЛ: «Тампа» вышла в плей-офф, «Вегас» разбил «Калгари»

НХЛ: «Тампа» вышла в плей-офф, «Вегас» разбил «Калгари»За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

«Тампа-Бэй» на домашнем льду разобралась с «Эдмонтоном» и первой на Востоке забронировала за собой место в плей-офф. Голкипер «Молний» Луи Доминге совершил 39 сэйвов и стал первой звездой матча, а Никита Кучеров оформил дубль и приблизился к 100 набранных очков за сезон (36+57).

«Вегас» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Калгари». Голкипер хозяев Марк-Андре Флери в 33-й раз в карьере сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лучший бомбардир «Вегаса» Вильямс Карлссон оформил хет-трик и набрал 65-е очко в сезоне (39+26).

Очередная шайба Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в выездном матче с «Филадельфией». Лучшим игроком матча стал автор победной шайбы Оскар Линдблом – 21-летний швед впервые в карьере отметился голом и сразу же принес своей команде победу над лидером Столичного дивизиона.

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Результаты матчей дня:

Колорадо — Детройт 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Вегас — Калгари 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Тампа-Бэй — Эдмонтон 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Нью-Йорк Айлендерс — Каролина 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Филадельфия — Вашингтон 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Чикаго — Сент-Луис 4:5 (в овертайме) (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Виннипег — Даллас 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Анахайм — Нью-Джерси 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
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 Теги: НХЛ, Тампа-Бэй, Вегас

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Сегодня, 11:42 » Автор: Иван Мартынов
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