Салах становится главным фаворитом на «Золотую бутсу»

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На прошлой неделе сразу три звездных бомбардира оформили покер – по четыре гола в одном матче удалось забить Мохаммеду Салаху («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал») и Мауро Икарди («Челси»). Салах оторвался от ближайшего преследователя на 3 гола, а на второе место поднялся Лионель Месси («Барселона»).1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 28 голов2. Лионель Месси («Барселона») – 253. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 244. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 245. Чиро Иммобиле («Лацио») – 246. Роберт Левандовски («Бавария») – 237. Криштиану Роналду («Реал») – 228. Мауро Икарди («Интер») – 229. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 2110. Луис Суарес («Барселона») – 21Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне с 14-ю результативными передачами сохраняет лидерство в рейтинге лучших диспетчеров топ-чемпионатов Европы. Следом за бельгийцем располагаются травмированный лидер «ПСЖ» Неймар (13 передач), Лионель Месси («Барселона», 12 передач), Филипп Макс («Аугсбург», 12 передач) и Лерой Сане («Манчестер Сити», 11 передач).Звездный лидер «Барселоны» Лионель Месси (8,78 балла) в рейтинге самых эффективных футболистов Европы по версии портала «Whoscored.com» постепенно приближается к заоблачному показателю своего бывшего одноклубника Неймара (8,95 балла), который в текущем сезоне уже не сможет ни улучшить, ни ухудшить свои данные. Криштиану Роналду («Реал», 8,01) поднялся на третье место, опередив Набиля Фекира («Лион», 7,91 балла) и Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити», 7,91).