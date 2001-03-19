Известный тренер советует Цыганкову перейти в АПЛ

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Цыганков после отъезда Андрея Ярмоленко в «Боруссию» Д стал новым лидером «Динамо». Юный полузащитник проводит лучший сезон в карьере и привлекает внимание скаутов из многих видных европейских клубов.«Если все так и дальше пойдет, то Цыганков надолго в «Динамо» не задержится. И его не надо будет держать, как держали Ярмоленко – очень долго. Лучший чемпионат для Виктора – АПЛ. В бундеслиге и примере нашим очень трудно сыграть. А в Англии и сами играют, и дают играть другим.Когда продавали Ярмоленко, я говорил, что ему не нужен немецкий чемпионат – лучше идти в Англию. И если Цыганкова продавать, то лучше в АПЛ», - приводит слова Сабо портал 1927.kiev.ua.«Трансфермаркет» оценивает Цыганкова 4 миллиона евро, а его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2020 года.В текущем сезоне Виктор Цыганков во всех турнирах отыграл 30 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач, включая 7 очков (3+4) в 8 матчах Лиги Европы.