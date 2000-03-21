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Раздел: Спорт  
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Цуренко и Бондаренко упустили победы в Майами

Цуренко и Бондаренко упустили победы в МайамиУкраинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко не задержались на представительном турнире в Майами категории WTA Premier Mandatory с призовым фондом $8,648,508.

Цуренко в первом раунде Miami Open, ведя 4:0 в решающем сете, ухитрилась проиграть 90-й ракетке мира из Австралии Айле Томлянович.

Украинка не выиграла ни одного матча после защиты титула в Акапулько. Провальное выступление на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами может стоить Цуренко вылета из топ-50 рейтинга WTA.

Леся Цуренко (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:3, 4:6, 5:7

Не менее драматично крупный турнир в Майами покинула и самая опытная представительница Украины в топ-100 – Екатерина Бондаренко в противостоянии с Элисон ван Эйтванк во втором сете при счете 5:4 и 30:0 ошиблась при атаке и вместо тройного матч-бола позволила сопернице перехватить инициативу. До конца матча Бондаренко выиграла всего один гейм.

Екатерина Бондаренко (Украина) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 7:6, 5:7, 1:6

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Последней представительницей Украины на Miami Open станет Элина Свитолина – во втором раунде четвертая ракетка мира сыграет с Сереной Уильямс или Наоми Осакой.
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 Теги: Цуренко, Бондаренко, Майами

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Сегодня, 00:28 » Автор: Иван Мартынов
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