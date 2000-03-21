Цуренко и Бондаренко упустили победы в Майами

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Цуренко в первом раунде Miami Open, ведя 4:0 в решающем сете, ухитрилась проиграть 90-й ракетке мира из Австралии Айле Томлянович.Украинка не выиграла ни одного матча после защиты титула в Акапулько. Провальное выступление на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами может стоить Цуренко вылета из топ-50 рейтинга WTA.Леся Цуренко (Украина) –– 6:3, 4:6, 5:7Не менее драматично крупный турнир в Майами покинула и самая опытная представительница Украины в топ-100 – Екатерина Бондаренко в противостоянии с Элисон ван Эйтванк во втором сете при счете 5:4 и 30:0 ошиблась при атаке и вместо тройного матч-бола позволила сопернице перехватить инициативу. До конца матча Бондаренко выиграла всего один гейм.Екатерина Бондаренко (Украина) -– 7:6, 5:7, 1:6Последней представительницей Украины на Miami Open станет Элина Свитолина – во втором раунде четвертая ракетка мира сыграет с Сереной Уильямс или Наоми Осакой.